يستقبل مهرجان كان السينمائي، في دورته الـ79، للعام الثاني على التوالي، الجناح المصري، الذي يتم تنظيمه بمبادرة مشتركة بين مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ولجنة مصر للأفلام، ومهرجان الجونة السينمائي، وهو التعاون الذي يشكل مساحة مشتركة تهدف إلى ترسيخ مكانة مصر كقوة إبداعية فاعلة في المشهد السينمائي الدولي، وقد حصل الجناح المصري، في دورة العام الماضي، على جائزة أفضل جناح في سوق مهرجان كان.

ويقام الجناح المصري هذا العام في منطقة البانتييرو المطلة على الميناء القديم لمدينة كان، في الفترة من 12 إلى 23 مايو، فيما يشهد هذا العام توسعًا مع انضمام شركاء من أبرز صناع السينما في مصر، مما يعكس الاهتمام المتزايد داخل مجتمع الإنتاج المصري بالتفاعل مع الأسواق الدولية، فبجانب المؤسسات الثلاث المنظمة للجناح.

وينضم هذا العام عدد من الشركاء، من بينهم مؤسسة دروسوس، وفيلم كلينيك، وفيلم سكوير، وفوكس لتأجير معدات التصوير، وريد ستار، فيما يُعد هذا الاستثمار الجماعي خطوة نحو ترسيخ حضور مصري مستدام في مهرجان كان، قائمًا على دعم صناعة السينما.

وعلى مدار عشرة أيام، يستضيف الجناح المصري برنامجًا حافلًا من الجلسات الحوارية والنقاشية، واللقاءات التي تتناول أبرز القضايا والتحديات التي تشكل ملامح السينما المصرية والعربية اليوم.

وتشمل المحاور الرئيسية للبرنامج: "مصر كوجهة للتصوير السينمائي بما تمتلكه من مواقع فريدة وبنية تحتية متنامية وتاريخ طويل كمركز تصوير عالمي؛ وتمويل الأفلام والإنتاج المشترك؛ والتوزيع وانتشار الأفلام العربية عالميًا؛ وواقع النقد السينمائي في العالم العربي وخارجه؛ وترميم وعرض التراث السينمائي المصري؛ وكيفية دعم الجيل الجديد من صناع الأفلام العرب؛ إضافة إلى المعامل وورش العمل وبرامج التدريب التي تسهم في بناء مستقبل الصناعة.

وتصمم المهندسة شيرين فرغل، للعام الثاني أيضًا الجناح المصري، إذ حصد تصميمها، المستند إلى الهوية المصرية وروح الضيافة الدافئة، جائزة تصميم الأجنحة في سوق الأفلام بمهرجان كان السينمائي (Marché du Film Pavilion Design Award) لعام 2025.

كما تعود فرغل هذا العام بتصميم ذي طابع وروح مصرية، ليواصل الجناح تقديم حضور بصري مميز على شواطئ الريفيرا الفرنسية.