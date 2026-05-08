تراجع تمثيل النساء في مجالس الإشراف لدى كبرى الشركات الألمانية

تراجعت حصة النساء بين ممثلي المساهمين في مجالس إشراف كبرى الشركات الألمانية المدرجة في البورصة للعام الثاني على التوالي، وفقا لتحليل أجرته شركة الاستشارات التوظيفية "راسل رينولدز".

وانخفضت النسبة بمقدار 1ر0 نقطة مئوية إلى 3ر38% خلال الدورة الحالية لاجتماعات الجمعيات العمومية السنوية. كما تراجعت حصة النساء بين الأعضاء الجدد المعينين في المجالس إلى 32%، وهو أدنى مستوى يتم تسجيله خلال العقد الحالي.

وتشمل الدراسة الشركات المدرجة ضمن مؤشر "داكس" في البورصة الألمانية، الذي يضم أكبر 40 شركة ألمانية مدرجة من حيث القيمة السوقية.

ويمثل ذلك تحولا خلال العامين الماضيين بعد 15 عاما من الارتفاع المستمر في تمثيل النساء، إذ ارتفعت النسبة من نحو 7% إلى أكثر من 40% بحلول عام 2024.

وأشارت الدراسة إلى أن أحد التفسيرات المحتملة لذلك يتمثل في قصر مدة بقاء النساء في عضوية مجالس الإشراف. وبلغ متوسط مدة خدمة النساء اللاتي غادرن أو سيغادرن مجالس الإشراف هذا العام 4ر5 عام، مقارنة بـ 5ر9 عام للرجال.

وقال ينس-توماس بيترالا من "راسل رينولدز" إن غياب التقدم نحو تحقيق التكافؤ للعام الثاني على التوالي لا يعد تطورا إيجابيا، خاصة أنه يتعارض مع الاتجاه الأوروبي، مضيفا أن النساء ما زلن ممثلات بشكل ضعيف في المناصب القيادية الرئيسية.

وتشير الدراسة إلى أن أوجه عدم المساواة السابقة أصبحت تغذي الفجوات الحالية.

وأوضح بيترالا أنه في أوقات عدم اليقين تميل الشركات إلى تفضيل المرشحين الذين يمتلكون خبرة كرؤساء تنفيذيين. وأضاف أنه نظرا لأن عددا قليلا نسبيا من النساء شغلن مناصب الرئاسة التنفيذية في شركات "داكس"، فإن قاعدة المرشحات المؤهلات تظل محدودة.

وعلى مستوى المناصب العليا، تحسن تمثيل النساء بشكل طفيف. فبعد التعيين الأخير لسابرينا سوسان رئيسة لمجلس الإشراف في شركة "كونتيننتال"، أصبحت خمسة مجالس إشراف الآن برئاسة نسائية. وفي حال تولت أمبارو موراليدا رئاسة مجلس الإشراف في "إيرباص" خلفا لرينيه أوبرمان في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، فإن هذا العدد سيرتفع أكثر، لترتفع النسبة إلى 15%.