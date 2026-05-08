روسيا تبدأ وقفا أحاديا لإطلاق النار في أوكرانيا قبيل عرض يوم النصر

بدأ وقف إطلاق النار الذي أعلنته موسكو من جانب واحد في حربها ضد أوكرانيا قبيل احتفالات يوم النصر التقليدية في البلاد.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية يوم الخميس أن الهدنة، التي أعلنتها موسكو في وقت سابق من هذا الأسبوع، ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من منتصف ليل الجمعة (الخميس 2100 بتوقيت جرينتش) حتى 10 مايو/أيار، ولم يتضح على الفور ما إذا كان القتال قد توقف بالكامل.

وفي منتصف الليل بالتوقيت المحلي، لم ترد تقارير عن إطلاق إنذارات بغارات جوية في معظم أنحاء أوكرانيا، وفي روسيا، وذكرت وكالة أنباء "تاس" الحكومية أنه تم فرض قيود مؤقتة تتعلق بالأمن في مطار فنوكوفو بموسكو بعد منتصف الليل بوقت قصير، نقلا عن سلطة الطيران "روسافياتسيا".

وحذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطاب بالفيديو من أن الممثلين الأجانب من الدول الصديقة لروسيا يجب أن يتجنبوا السفر إلى موسكو لحضور عرض يوم النصر في 9 مايو/أيار، واصفاً مثل هذه الزيارات بأنها "رغبة غريبة في مثل هذا الوقت".

وتحتفل روسيا بيوم النصر في 9 مايو/أيارمن كل عام بعرض عسكري في الساحة الحمراء بموسكو، إحياءً لذكرى هزيمة الاتحاد السوفيتي لألمانيا النازية، وقد تم تشديد الإجراءات الأمنية في العاصمة في ظل الهجمات الأوكرانية بطائرات مسيرة، والتي وسعتها كييف في عمق الأراضي الروسية في الأشهر الأخيرة، كما ألغى الكرملين فجأة دعوات الصحفيين الأجانب لحضور العرض.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت روسيا وقفا لإطلاق النار يشمل يومي الجمعة والسبت، وردت أوكرانيا بهدنة أحادية الجانب بدأت يوم الأربعاء، لكنها سحبتها لاحقا بعدما قالت إن روسيا واصلت هجماتها، بما في ذلك واحدة من أكبر ضرباتها بالطائرات المسيرة حتى الآن في الصراع.