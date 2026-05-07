حسمت إدارة النادي الأهلي برئاسة، محمود الخطيب، اتفاقها مع إحدى الشركات الراعية الجديدة، اعتبارًا من الموسم المقبل.

ونجحت إحدى شركات اتصالات هواتف المحمول العالمية، وتوجد نسخة منها مصرية، في التوصل لاتفاق لرعاية حقوق النادي الأهلي، بدايةً من الموسم المقبل.

وتستعد إدارة الأهلي لإتمام عقود الاتفاق مع الشركة الراعية الجديدة، التي ستحصل على حقوق رعاية النادي، لمدة 4 مواسم، بقيمة مالية تتجاوز مليار جنيه مصري.

وتمكنت الشركة في نسختها الأجنبية من التفوق على شركة اتصالات مصرية أخرى، في سباق الحصول على رعاية النادي الأهلي، خلال المواسم المقبلة.

وجاء تفوق الشركة الأجنبية المتخصصة في خدمة شبكات الهواتف المحمولة في سباق التعاقد مع الأهلي، في ظل عرضها الذي يتمثل في حصول الأحمر على مقابل حق الرعاية بالعملة الأجنبية.