باكستان متفائلة بالتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران

أعربت باكستان عن تفاؤلها بإمكانية توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق خلال وقت قريب، مؤكدة دعمها لحل التوتر بين البلدين عبر الحوار والدبلوماسية.

وقال متحدث وزارة الخارجية الباكستانية طاهر حسين أندرابي، بمؤتمر صحفي الخميس، إن إسلام آباد تتابع عن كثب المسار القائم بين الطرفين.

وأوضح أندرابي أن بلاده "متفائلة بإمكانية التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، وتتوقع حدوث ذلك في القريب العاجل"، مضيفا أنه لا يمكنه التعليق على ما إذا كانت مسودة الاتفاق ستكون في صفحة واحدة أم أكثر.

وأكد أن باكستان تدعم حل الخلافات بين البلدين عبر الحوار والدبلوماسية، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء شهباز شريف أعرب عن أمله في أن يتحول "الزخم الحالي" إلى اتفاق دائم يحقق السلام والاستقرار المستدام في المنطقة وخارجها.

وفي السياق ذاته، نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين أمريكيين لم تكشف هويتهم أن إيران والولايات المتحدة تقتربان من توقيع مذكرة تفاهم لإنهاء حالة الحرب بين الجانبين.

والأربعاء قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه متفائل بالتوصل إلى اتفاق مع إيران، متوقعا التوصل إلى نتيجة خلال أسبوع.

وكانت مصادر باكستانية أفادت للأناضول بأن إسلام آباد تتوقع استضافة الجولة الثانية من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران الأسبوع المقبل.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في 28 فبراير، لترد الأخيرة بشن هجمات على إسرائيل وضد ما قالت إنها مواقع ومصالح أمريكية في دول المنطقة، قبل أن تعلن واشنطن وطهران في 8 أبريل، هدنة مؤقتة بوساطة باكستانية.

كما نفذت إيران في تلك الفترة هجمات ضد ما قالت إنها قواعد ومصالح أمريكية في دول عربية، لكن بعضها خلّف قتلى وجرحى مدنيين وأضر بمنشآت مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.