ليبيا تدرج جامع أوجلة العتيق وقصر الحاج ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي

كشف مندوب ليبيا لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، صالح العقاب، عن نجاح الجهود الدبلوماسية والثقافية الليبية في إدراج موقعي جامع أوجلة العتيق وقصر الحاج ضمن القائمة التمهيدية لمواقع التراث العالمي.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية (وال) اليوم الخميس، عن العقاب قوله إن إدراج الموقعين جاء ثمرة جهود المندوبية الليبية في منظمة اليونسكو وبالتعاون مع جهاز المدن التاريخية، مبينا أن هذه الخطوة تستهدف وضع هذه المعالم تحت مظلة الحماية الدولية، مما يعزز من مكانة ليبيا الثقافية على الخارطة العالمية.

وأضاف أن جامع أوجلة العتيق أيقونة معمارية تعود للقرن الخامس الهجري، وتتميز بأسلوب بناء يربط بين حضارات شمال أفريقيا وجنوب الصحراء، وأن قصر الحاج يمثل أحد أروع نماذج العمارة الأمازيغية الدفاعية والمدنية في جبل نفوسة، ويعود تاريخه للقرن السابع الهجري.

وشدد العقاب، على أن عمل المندوبية لن يتوقف عند هذا الحد، بل سيمتد لمتابعة استيفاء كل المعايير الفنية والتقنية لضمان انتقال هذه المواقع من "القائمة التمهيدية" إلى "قائمة التراث العالمي" النهائية.

يشار إلى أن المندوبية الليبية لدى اليونسكو نجحت خلال فترات سابقة في إدراج مواقع تاريخية وأثرية ليبية ضمن قائمة التراث العالمي من أبرزها "هوا فطيح" بمنطقة الجبل الأخضر ومدينة طلميثة الأثرية شرق مدينة بنغازي.