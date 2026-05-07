سوريا: أكثر من 24 ألف مسافر عبر مطار حلب الدولي خلال أبريل الماضي

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السوري، اليوم الخميس، أن إجمالي عدد المسافرين عبر مطار حلب الدولي خلال شهر أبريل الماضي وصل إلى 24 ألفا و854 مسافرا.

وبينت الهيئة، في بيان صحفي اليوم أوردته الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، أن مطار حلب شهد وصول 12 ألفا و214 مسافرا، فيما بلغ عدد المغادرين 12 ألفا و640 مسافرا، بينما وصل عدد الرحلات الجوية إلى 264 رحلة، نفذتها سبع شركات طيران عاملة في المطار.

وأضافت الهيئة، أن إجمالي الشكاوى الواردة في المطارات السورية بلغ 31 شكوى، تم حل تسع شكاوى منها، توزعت بين ست شكاوى خدمية وثلاث شكاوى أخرى، فيما لا تزال 22 شكوى قيد المعالجة.

وأكدت الهيئة، التزامها بتقديم أعلى مستويات الجودة في خدماتها، مشيرة إلى أن نظام الشكاوى والملاحظات يهدف إلى إشراك المواطنين والمسافرين وشركات الطيران في تحسين الأداء وتطوير بيئة الطيران المدني في سوريا، ووضع راحة وسلامة المسافرين والشركاء في مقدمة الأولويات.

وأشارت الوكالة، إلى أن الأجواء والمطارات السورية استعادت زخمها التشغيلي، مسجلةً عودة متسارعة لحركة العبور والرحلات الدولية، بعد فترة وجيزة من الإغلاق القسري الناجم عن التوترات الإقليمية.

وكشفت بيانات الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عن قفزة في عدد الطائرات العابرة خلال الشهر الماضي لتصل إلى 2523 طائرة، بالتوازي مع استئناف 12 شركة طيران دولية عملياتها عبر مطاري دمشق وحلب الدوليين.