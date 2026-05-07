محافظة القدس تحذر من مخطط إسرائيلي لإقامة مركز تراث في مطار القدس

حذرت محافظة القدس، اليوم الخميس، من مغبة مصادقة الحكومة الإسرائيلية الأسبوع المقبل على مشروع لإقامة مركز تراث في موقع مطار القدس الدولي في بلدة قلنديا شمال القدس.

وقالت محافظة القدس، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، إن "مركز التراث الاستعماري المزمع المصادقة عليه جاء بمبادرة من وزير التراث في حكومة الاحتلال الحاخام عميحاي إلياهو، تزامنا مع مرور 50 عاما على عملية "عنتيبي" العسكرية التي نفذها جيش الاحتلال في أوغندا عام 1976".

وأضافت أنه "وبحسب المقترح، سيُقام المركز في مبنى استقبال مطار القدس الدولي التاريخي، الذي أُنشئ خلال فترة الانتداب البريطاني وتم توسيعه في العهد الأردني، قبل أن يخضع لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي عقب احتلال القدس عام 1967، ليبقى تحت الاستخدام حتى إغلاقه لاحقًا مع اندلاع انتفاضة الأقصى".

ووفق البيان، "يهدف المشروع إلى تحويل الموقع إلى مركز تراثي وسياحي وتعليمي يخدم الرواية الإسرائيلية في القدس، من خلال إعادة تأهيل مباني المطار القديمة، وعلى رأسها مبنى المسافرين التاريخي، وإنشاء معارض ومرافق توثّق تاريخ الطيران في المدينة، وما تسميه سلطات الاحتلال "تاريخ الاستيطان" في منطقة شمال القدس التي يطلق عليها الاحتلال مسمى "عطروت" الاستعماري والمقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين".

وأشار البيان، إلى أن "المشروع يتضمن جناحا خاصا لتخليد ذكرى "يوني نتنياهو"، شقيق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، الذي قُتل خلال العملية، إلى جانب أقسام لعرض تفاصيل العملية التي تعتبرها إسرائيل من أبرز عملياتها العسكرية الخاصة".

ووفق المعطيات الإسرائيلية، ستبلغ تكلفة المرحلة التخطيطية للمشروع نحو ثلاثة ملايين شيقل، سيتم تمويلها من موازنة وزارة التراث الإسرائيلية لعام 2026 التي أُقرت مسبقا.