** "يديعوت أحرونوت":

- الجيش منع وصول السلطات المحلية وضباط الاتصال الاحتياطيين إلى النظام خشية تسريب معلومات إلى إيران

- مسؤولون في مستوطنات الشمال يقولون إن المنع تركهم يعملون تحت نيران العدو دون أداة حيوية لإنقاذ الأرواح

منع جيش الاحتلال الإسرائيلي مؤخرا وصول السلطات المحلية وضباط الاتصال الاحتياطيين إلى نظام إدارة الطوارئ المدني الذي يتتبع مواقع سقوط الصواريخ، ما أثار غضبا في مستوطنات الشمال.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الخميس إن ثمة غضب بين المسؤولين في مستوطنات شمالي البلاد؛ جراء منع وصول السلطات المحلية وضباط الاتصال الاحتياطيين إلى نظام إدارة الطوارئ المدني.

وأضافت أن هؤلاء المسؤولين يقولون إن المنع "تركهم يعملون تحت نيران العدو دون أداة حيوية لإنقاذ الأرواح".

وحسب الصحيفة، يُعرف هذا النظام باسم "شوعال"، وهو منصة طورتها قيادة الجبهة الداخلية بالجيش لتنسيق إدارة الطوارئ بين المسؤولين عن الاستجابة للأزمات.

وقال مسؤولون محليون إن ميزته الرئيسية هي قدرته على توقع مناطق سقوط الصواريخ، وفقا للصحيفة.

وتابعت أن هذا النظام يُمكّن من إصدار إنذارات مبكرة، ويساعد في توجيه قوات الطوارئ إلى مواقع مُحددة بعد سقوط الصواريخ.

وأردفت: حتى الآن، كانت البلديات (المستوطنات) الشمالية تستخدم النظام لتحديد مواقع الذخائر غير المنفجرة الخطيرة، وإرسال فرق البحث بسرعة، وتحديد ما إذا كانت هناك إصابات.

وحسب مسؤولين محليين، حين قصف "حزب الله" مؤخرا بصواريخ مستوطنات بارعام ودوفيف وتسيفون، كانوا عاجزين عن تحديد نطاق القصف أو اتجاهه أو ما إذا كانت الانفجارات ناتجة عن اعتراضات أو سقوط صواريخ بمناطق مفتوحة.

ويرد الحزب بمثل هذه الهجمات على خروقات إسرائيل الدموية لوقف إطلاق النار الساري منذ 17 أبريل الماضي والمقرر حتى 17 مايو المقبل.

ومنذ 2 مارس الماضي تشن إسرائيل عدوانا على لبنان خلّف 2715 شهيدا و8353 جريحا وأكثر من 1.6 مليون نازح، أي خُمس السكان، حسب أحدث معطيات رسمية.

و"تم حجب النظام خشية تسريب معلومات منه إلى جهات إيرانية تراقب مواقع السقوط بدقة، لتحسين دقة الضربات المستقبلية وقوتها التدميرية"، حسب الصحيفة.

وأضافت: "في رسالة احتجاج شديدة اللهجة إلى قائد قيادة الجبهة الداخلية اللواء شاي كليبر، حذر رئيس المجلس الإقليمي للجليل الأعلى (استيطاني) آساف لنغلبن من "العمى العملياتي" وأعرب عن إحباطه وصدمته الشديدين إزاء القرار التعسفي".

كما حذر رئيس بلدية مستوطنة كريات شمونة فيخاي شتيرن من العواقب.

وقال شتيرن إن "نظام شوعال أداة حيوية لإنقاذ الأرواح، وحرماننا منه يعني التخلي عن المزيد من الأرواح".

ورد جيش الاحتلال الإسرائيلي على تقرير الصحيفة بأن النظام يحتوي على "معلومات حساسة"، وصلاحيات الوصول إليه تُراجع وتُحدّث دوريا من جانب مسؤولين عسكريين.

وأطلقت طهران صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة على إسرائيل، مما خلف قتلى وأضرارا مادية واسعة، ردا على حربين شنتهما تل أبيب وواشنطن على إيران في فبراير الماضي ويونيو الماضيين.