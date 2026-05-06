بولندا تؤكد استعدادها لاستضافة المزيد من القوات الأمريكية بعد تقليص عددها في ألمانيا

بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تخفيض مستويات القوات الأمريكية في ألمانيا، أكدت بولندا، استعدادها لاستضافة قوات أمريكية إضافية.

وقال الرئيس البولندي كارول نافروتسكي، اليوم الأربعاء، خلال زيارة للقوات المسلحة في ليتوانيا: "لدينا البنية التحتية اللازمة.. سأشجع (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب على ضمان بقاء هؤلاء الجنود في أوروبا".

وأضاف أن القرار النهائي بشأن النشر يرجع إلى الرئيس الأمريكي.

وعلى خلفية التوترات المتزايدة بين ترامب والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، أمرت الحكومة الأمريكية، مؤخرا بالانسحاب الجزئي لقواتها من ألمانيا.

ومن المقرر إعادة نشر نحو 5 آلاف جندي على مدى فترة تتراوح بين 6 أشهر و12 شهراــ ولكن وفقا لترامب، فإن الرقم قد يكون في نهاية المطاف "أكبر كثيرا".

وخلال زيارة نافروتسكي الأولى إلى البيت الأبيض في الخريف الماضي، أكد ترامب للرئيس اليميني أنه لن يتم سحب أي قوات أمريكية من بولندا.

وقال ترامب، إنه إذا رغبت وارسو في ذلك، فقد يتم زيادة العدد.

ويتمركز حاليا نحو 10 آلاف جندي أمريكي في بولندا، معظمهم على أساس تناوبي عبر القواعد في أوروبا، مع وجود حامية دائمة أصغر في بوزنان تقدم الدعم اللوجستي، وفقا لنافروتسكي.