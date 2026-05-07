معهد إيفو: أعباء أسعار الوقود في ألمانيا ليست مرتفعة بشكل استثنائي

رأى خبراء من معهد "إيفو" الألماني للبحوث الاقتصادية، أن ارتفاع أسعار البنزين والديزل لا يشكل عبئا على العاملين يفوق ما كان عليه في السنوات الماضية، مرجعين ذلك إلى الارتفاع المستمر في الأجور.

وأوضح المعهد، أن الشخص العامل متوسط الدخل كان يحتاج في أبريل الماضي إلى نحو خمس دقائق عمل لشراء لتر واحد من البنزين.

ووفقا الحسابات، تراوح الزمن اللازم لذلك خلال الأعوام الـ35 الماضية بين ثلاث وست دقائق.

وقال يواخيم راجنيتس، نائب مدير فرع معهد "إيفو" في دريسدن: "حتى مع وصول أسعار الوقود إلى 240 سنت للتر البنزين الممتاز أو 250 سنت للتر الديزل، فإن مدة العمل المطلوبة غالبا ما تبقى أقل من المستويات المسجلة بين عامي 2006 و2013".

وأشار المعهد، إلى أن ارتفاع الأسعار يثقل كاهل الأسر ذات الدخل المنخفض بشكل أكبر، في حين أن التخفيض الحكومي على الوقود يفيد أصحاب الدخول المنخفضة والمرتفعة على حد سواء.

وأضاف المعهد، أن بيانات التنقل والضرائب تظهر أن ارتفاع استهلاك الوقود يرتبط غالبا بارتفاع مستوى الدخل.

ومع بداية الشهر دخل التخفيض الحكومي المؤقت على الوقود، الذي يستمر شهرين، حيز التنفيذ، ويتضمن خفضا ضريبيا بنحو 17 سنت، وكان من المفترض أن يؤدي إلى تراجع واضح في أسعار البنزين والديزل.

وكانت الأسعار قد انخفضت في الأول من مايو في بعض المناطق إلى أقل من حاجز 2 يورو للتر، قبل أن تعود إلى الارتفاع مجددا.