أكد فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، أن نادي نادي الزمالك بات الأقرب للتتويج بلقب الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، رغم اعتباره أن قائمة الفريق ليست الأقوى من الناحية الفنية.

وقال عامر في برنامج «اللعيب» على قناة MBC مصر، إن الزمالك يملك الأفضلية في سباق اللقب، مشيرًا إلى أن تعادل الفريق في مبارياته المقبلة قد يكون كافيًا لحسم البطولة.

وأضاف أن النادي الأهلي يمتلك عناصر قوية، لكنه استعاد توازنه في وقت متأخر من الموسم، موضحًا أن نتائجه في بداية الدوري لم تكن على المستوى المطلوب، وهو ما فتح الباب أمام المنافسين. وأشار إلى أن الفريق عانى من بعض الأخطاء الفنية، قبل أن يتحسن الأداء مؤخرًا مع توظيف اللاعبين في مراكزهم الطبيعية، مستشهدًا بتألق أشرف بن شرقي عند الدفع به في مركز رأس الحربة.

وفيما يتعلق باحتياجات الأهلي خلال الفترة المقبلة، أوضح عامر أن الفريق بحاجة إلى مدير فني قادر على تحقيق الانضباط داخل غرفة الملابس، إلى جانب تدعيم بعض المراكز بشكل محدود، مع ضرورة الحفاظ على القوام الأساسي للفريق، وعدم تكرار أزمات مثل واقعة إمام عاشور.

وأشار إلى أن تراجع النتائج قد يؤثر على القرارات الفنية داخل الفريق، مؤكدًا أن التصريحات الصادرة عن محسن صالح تعكس وجود بصمات فنية لبعض المسؤولين، في ظل غياب وضوح الصلاحيات.

وحول منصب مدير الكرة، شدد عامر على صعوبة اختيار اسم بعينه، نظرًا لتوافر العديد من الكفاءات داخل النادي الأهلي، مؤكدًا في الوقت ذاته أن إدارة القلعة الحمراء قريبة من الجماهير وتدرك جيدًا احتياجات الفريق.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي سيظل حاضرًا بقوة في بطولة دوري أبطال إفريقيا، معتبرًا أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» يحرص على تواجد الأندية الكبرى صاحبة الجماهيرية، مثل الأهلي، لما تمثله من قيمة تسويقية وفنية للبطولة، متوقعًا مشاركة الفريق بنسبة كبيرة في النسخة المقبلة.