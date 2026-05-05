مكتب الرئيس الإيراني ينفي وجود خلاف مع الحرس الثوري: القرارات تُتخذ بالإجماع

كشف مكتب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الثلاثاء، حقيقة ما تردد بشأن وجود خلافات بين الحكومة والحرس الثوري الإيراني.

ونقلت وكالة مهر للأنباء، مساء الثلاثاء، عن محسن حاجي ميرزائي نفيه الشائعات المتداولة مؤخرًا حول وجود انقسام بين الحكومة والحرس الثوري.

وجاءت تصريحات ميرزائي للصحفيين على هامش مراسم إحياء ذكرى «الشهيد وزير الأمن» إسماعيل خطيب.

وقال ميرزائي، ردًا على سؤال بشأن ما أُثير حول وجود خلاف بين الرئيس مسعود بزشكيان والحرس الثوري: «هذا غير صحيح على الإطلاق، وكان القادة والرئيس نفسه حاضرين في جميع الاجتماعات التي عُقدت، وتم اتخاذ جميع القرارات خلالها بالإجماع».

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، في الثالث من مايو الجاري، إطلاق عملية تحت اسم «مشروع الحرية»، بهدف إخراج السفن التجارية العالقة في مضيق هرمز وتأمين طواقمها، محذرًا من أن أي تدخل في هذه العملية سيُقابل برد حازم، وفق ما نقلته وكالة سبوتنيك.

في المقابل، توعد الحرس الثوري الإيراني باستهداف أي قوة مسلحة أجنبية، وعلى رأسها الجيش الأمريكي، حال اقترابها من مضيق هرمز.