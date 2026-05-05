الهند: مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة اثنين في حادث سير بولاية هيماشال براديش

لقي ثلاثة أشخاص حتفهم وأصيب اثنان آخران بإصابات خطيرة بعد أن اصطدمت سيارة مسرعة بشاحنة متوقفة في دادور بالقرب من نيرتشوك في منطقة ماندي في وقت متأخر من ليل الاثنين، حسبما ذكرت شرطة ولاية هيماشال براديش اليوم الثلاثاء.

وذكرت وكالة أنباء برس تراست أوف إنديا، أنه كان هناك خمسة أشخاص في السيارة عندما وقعت المأساة، حيث تم إعلان وفاة ثلاثة في المستشفى بينما نقل اثنان إلى مستشفى معهد عموم الهند للعلوم الطبية في بيلاسبور.

وجرى تحديد هوية القتلى وهم أنيل كومار (28 عاما) وروهيت كومار (26 عاما) وسوباش كومار (23 عاما)، وجميعهم من سكان منطقة ماندي، بينما كان المصابان هاريش وبانكاج.