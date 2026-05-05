وزير الخارجية الأمريكي: 10 بحارة مدنيين لقوا حتفهم بسبب الصراع المستمر بمضيق هرمز

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن 10 بحارة مدنيين لقوا حتفهم بسبب الصراع المستمر في مضيق هرمز.

وفي كلمة ألقاها في البيت الأبيض، ذكر روبيو أن الولايات المتحدة ستواصل نشر قواتها للدفاع عن حرية الملاحة في هذا الممر الاستراتيجي، بحسب وكالة رويترز.

وتابع: "أنهم معزولون، ويتضورون جوعا، وهم عرضة للخطر، ولقي ما لا يقل عن 10 بحارة حتفهم نتيجة لذلك، وهم بحارة مدنيون".

ولفت روبيو، إلى أنه على إيران القدوم إلى طاولة المفاوضات وقبول الشروط، موضحًا أن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر يعملان بجد على المسار الدبلوماسي.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة ستطرح مشروع قرار في مجلس الأمن للدفاع عن حرية الملاحة في مضيق هرمز، موضحًا أن مشروع القرار في مجلس الأمن شاركت في صياغته السعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين.

ونوه روبيو بأن مشروع القرار يطالب إيران بوقف الهجمات وزرع الألغام وتحصيل الرسوم في مضيق هرمز، وكذلك يطالب بالكشف عن عدد وأماكن الألغام التي وضعتها في مضيق هرمز والمساعدة على نزعها.