رئيس البرازيل يطالب بالإفراج فورا عن ناشطي أسطول الصمود المعتقلين لدى إسرائيل

طالب الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم الثلاثاء، بالإفراج فورًا عن البرازيلي تياجو أفيلا والإسباني سيف أبو كشك، الناشطين في "اسطول الصمود" الداعم لغزة واللذين تعتقلهما إسرائيل.

وكتب لولا، على منصة إكس: «حكومتنا، وكذلك حكومة إسبانيا التي اعتقل ايضا مواطن لها، تطالبان بتأمين كامل الضمانات الأمنية لهما والإفراج فورا عنهما»، وفق وكالة فرانس برس.

وسبق أن مددت محكمة إسرائيلية، احتجاز الناشطين أفيلا وأبو كشك حتى الأحد، وفقا للمركز الحقوقي الذي يمثلهما، في وقت يواصل فيه الناشطان إضرابهما عن الطعام منذ ستة أيام احتجاجا على احتجازهما.

واعتبر محاموهما، أن القرار يهدف إلى "بث الخوف ودفع النشطاء إلى التراجع عن المشاركة في مثل هذه الأساطيل مستقبلا".

وجرى اعتقال نحو 175 ناشطا من جنسيات مختلفة يوم الخميس على متن نحو 20 سفينة تابعة للأسطول الذي يهدف إلى كسر الحصار المفروض على قطاع غزة.

وجرت عمليات الاعتقال قبالة جزيرة كريت اليونانية على بعد مئات الكيلومترات من غزة، أي أبعد بكثير عن السواحل الإسرائيلية مقارنة بعمليات اعتراض الأسطول السابق.