واصلت البورصة المصرية الهبوط اليوم الثلاثاء، موسعة من خسائرها، مقارنة بأمس.

وهبط المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة 0.8%، ليسقر بالكاد أعلى مستوى 54 الف نقطة، ويصل إلى 54058.8 نقطة.

وهبطت البورصة المصرية امس الإثنين، بعد تحقيق مستويين تاريخيين في آخر جلستين (الأربعاء والأحد الماضيين)، لكن كانت الخسائر محدودة.

وهبط المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة 0.28%، ووصل إلى مستوى 54475.49 نقطة.

وجاء الهبوط بسبب تصاعد القلق من اشتعال الحرب مجددا بعد رفض أمريكا مقترحات ايرانية في المفاوضات الجارية حاليا في باكستان.

وواصلت البورصة المصرية الارتفاع في الأحد، لتحقق مستوى قياسيا جديدا، وتقفز أعلى 54 الف نقطة، وتقترب أكثر من 55 الف نقطة.

وارتفع المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة 1.91%، ووصل إلى مستوى 54628.68 نقطة.

وجاء ذلك مع استمرار هدوء الاوضاع بالنسبة للحرب في إيران، و استمرار المفاوضات مع أمريكا.

وحققت البورصة المصرية الأسبوع الماضي مكاسب ملحوظة، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة تبلغ 3.6%، في أربع جلسات فقط.

وواصلت البورصة المصرية الارتفاع وتحقيق المكاسب يوم الأربعاء، ووصلت إلى مستوى قياسي جديد، رغم تقليص مكاسبها مع ختام التعاملات.

وارتفع المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة 1.99، ووصل إلى مستوى 53605.08 نقطة، بعد ارتفاع بنسبة بلغت 2.7%.

وجاءت انتعاشة السوق على خلفية تصريحات رئيس أمريكا دونالد ترامب، بأنه سيعلق العملية العسكرية لمرافقة السفن عبر مضيق هرمز، لمواصلة المفاوضات.

وجاء ذلك بعد ساعات من إعلان وزير خارجيته ماركو روبيرو ان عملية الغضب الملحمي قد انتهت.

وبلغت مكاسب المؤشر الرئيسي منذ بداية العام الجاري نحو 29.24%، مقارنة ب 30.23% امس.