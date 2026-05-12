ضبط المتهمين بالاستيلاء على هاتف طالب بأسلوب انتحال الصفة بالقاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على المتهمين بالاستيلاء على هاتف طالب بأسلوب انتحال الصفة بالقاهرة.



ورصدت أجهزة وزارة الداخلية تداول منشور مدعوم بصور ومقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر القائمة على النشر من تعرض نجلها لواقعة نصب والاستيلاء منه على هاتفه المحمول بأسلوب انتحال الصفة بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات، وأمكن تحديد القائمة على النشر (مدرسة - مقيمة بمنطقة عين شمس)، وبصحبتها نجلها (طالب)، وبسؤالها أفادت بقيام نجلها بعرض هاتفه المحمول للبيع بمواقع التواصل الاجتماعى وقيام أحد الأشخاص بانتحال صفة "ضابط شرطة" والتقابل معه لشراء الهاتف، وإرساله رسالة وهمية بتحويل المبلغ المالى على خلاف الحقيقة والاستيلاء على الهاتف.

أمكن تحديد وضبط مُرتكبى الواقعة (4 طلاب – مقيمون بمحافظة القاهرة)، وبمواجهتهم إعترفوا بقيام إثنين منهم بإستدراج المجني عليه من مواقع التواصل الاجتماعى وقيام الثالث بانتحال صفة ضابط شرطة والتواصل معه لشراء الهاتف المحمول وقيام الأخير بالتقابل معه وإيهامه بتحويل مبلغ مالى على محفظته الإلكترونية عن طريق إرسال رسالة نصية مفبركة بإتمام التحويل والاستيلاء منه على الهاتف المحمول.