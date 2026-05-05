ترامب يهاجم البابا ليو: موقفه من إيران يعرض الكاثوليك للخطر

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، هجومه على البابا ليو الرابع عشر، وذلك قبيل زيارة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى الفاتيكان خلال الأسبوع الجاري.

واتهم ترامب البابا ليو بـ«تعريض حياة الكثير من الكاثوليك والكثير من الناس للخطر»، وذلك خلال مقابلة إذاعية مع مقدم البرامج الحوارية المحافظ هيو هيويت.

وقال ترامب إن البابا ليو يعتقد، على ما يبدو، أنه «لا بأس في أن تمتلك إيران سلاحًا نوويًا».

وكان البابا ليو قد عبّر مرارًا عن معارضته للحرب مع إيران، داعيًا إلى وقف إطلاق النار واللجوء إلى الحوار.

ومن المتوقع أن يحاول ماركو روبيو، وهو كاثوليكي، تهدئة التوترات بين ترامب والبابا ليو، خلال زيارته المرتقبة إلى الفاتيكان، التي تبدأ بعد غد الخميس.