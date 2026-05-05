مباحثات أممية في بنغازي بشأن تأمين الانتخابات الليبية وحوكمة الأمن

شارك أعضاء مجموعة العمل الأمنية المنبثقة عن لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا ضمن "عملية برلين"، في جلسة موسعة عقدت اليوم بمدينة بنغازي مع أعضاء المسار الأمني في الحوار المهيكل.

وخلال الجلسة التي ترأستها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيتيه، برفقة فريق التنسيق في المسار الأمني، استعرض المشاركون نتائج عملهم وتوصياتهم المتعلقة بتأمين الانتخابات، ومنع النزاعات، وحوكمة القطاع الأمني.

وشدد الأعضاء، على أن تحقيق الوحدة الوطنية الليبية يرتكز بالدرجة الأولى على توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية، وفق مبادئ سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.

ومن جانبهم، جدد أعضاء مجموعة العمل الأمنية، تأكيدهم على استمرار الدعم الدولي للجهود التي يقودها الليبيون بأنفسهم، وتيسّرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وشهدت الجلسة، حضورا دبلوماسيا واسعا شمل سفراء وممثلين عن إسبانيا، وإيطاليا، وتركيا، وروسيا، والصين، وفرنسا، ومصر، والاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي، بحسب بيان صادر عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وشارك عبر تقنية الاتصال المرئي ممثلون عن ألمانيا، والإمارات، والجزائر، والولايات المتحدة، وتونس، وجامعة الدول العربية، وسويسرا، وقطر، والمملكة المتحدة، وهولندا.

وحضر اللقاء، أمين عام الجيش الوطني الليبي، إلى جانب أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) عن المنطقة الشرقية.

ومن المقرر أن يواصل أعضاء الحوار المهيكل في المسار الأمني، خلال ما تبقى من هذا الأسبوع، مناقشة سبل تطوير مؤسسات عسكرية وأمنية موحدة تخضع لمبادئ المساءلة.