أمريكا: هجوم لدب يسفر عن إصابة اثنين من المتنزهين في حديقة يلوستون الوطنية

أصيب اثنان من المتنزهين في هجوم لدب على مسار شهير للتنزه بالقرب من "نبع أولد فيثفول" في حديقة يلوستون الوطنية، حسبما قال مسؤولو الحديقة اليوم الثلاثاء.

ووصف المسئولون الهجوم، بأنه حادث منفرد وقع بعد ظهر يوم الاثنين على مسار "ميستك فولز".

وأغلقت منطقة كبيرة من الحديقة بالقرب من حوض"ميدواي جيزر باسن" مؤقتا في انتظار التحقيق.

وتشمل المنطقة ما لا يقل عن خمسة مسارات والعديد من المعسكرات الريفية.

وقال مسئولو الحديقة إن الهجوم شمل دبا واحدا أو أكثر، لكنهم لم يحددوا النوع. وتضم الحديقة مجموعات من الدببة الرمادية والدببة السوداء، والتي قد يكون من الصعب التمييز بينها في بعض الأحيان.

ويمكن أن تكون الدببة الرمادية أكثر عدوانية وتنمو بشكل أكبر بكثير - حيث يصل حجمها إلى ضعف حجم الدببة السوداء. وعادة ما يكون لون الدببة السوداء أغمق.