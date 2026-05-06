وزير الخارجية: أمن الإمارات والخليج جزء من الأمن القومي المصري

أجرى وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الدكتور بدر عبد العاطي، مساء أمس الثلاثاء اتصالًا هاتفيًا مع الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الإماراتي، حيث ثمّن الوزيران عمق العلاقات الثنائية والروابط الأخوية بين البلدين الشقيقين، والتي عكسها الاتصال الأخير الذي جرى بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات.

تناول الاتصال التطورات المتلاحقة في المنطقة، خاصة في ضوء الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي وقعت مؤخرًا على دولة الإمارات الشقيقة، حيث جدّد الوزير عبد العاطي إدانة مصر واستنكارها الشديدين لهذه الاعتداءات، مجددًا تضامن مصر الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ووقوفها إلى جانبها في هذا الظرف الدقيق، ومؤكدًا دعم مصر الكامل لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.

وشدد وزير الخارجية على الموقف المصري الثابت بأن أمن دولة الإمارات وسائر دول الخليج الشقيقة هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، مؤكدًا الارتباط العضوي والوثيق بين أمن واستقرار البلدين الشقيقين والمنطقة بأسرها.