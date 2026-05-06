وام: رئيس الإمارات تلقى اتصالات من قادة بينهم نتنياهو للتنديد بهجمات إيران

ذكرت وكالة ​أنباء الإمارات (وام) إن رئيس الدولة ‌الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تلقى اتصالات من ​قادة إقليميين، بينهم رئيس ​الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ⁠نددوا خلالها بما وصفوه ​بالهجمات الإيرانية على المدنيين والمنشآت ​المدنية في الإمارات.

ونقلت الوكالة عن رئيس الدولة القول "أكد القادة تضامن بلدانهم ​مع دولة الإمارات ​ودعمها كل ما تتخذه من إجراءات ‌للحفاظ ⁠على أمنها واستقرارها وضمان سلامة مواطنيها".

وكانت الإمارات أعلنت في وقت سابق اليوم تعرضها ​لموجة ​جديدة من ⁠الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية.

وقالت وزارة ​خارجيتها في بيان إن ​الهجمات ⁠تصعيد خطير وتشكل تهديدا مباشرا لأمن البلاد، مضيفة ⁠أن ​الإمارات تحتفظ "بحقها الكامل ​والمشروع" في الرد.