لم تكن تتوقع طبيبة الأسنان وملكة جمال مصر لعام 2025، "إيرينا يسري"، أن تتحول حياتها اليومية الهادئة إلى مشهد أقرب إلى القصص المزعجة التي تُروى على مواقع التواصل الاجتماعي. وجدت نفسها فجأة في موقف غير مألوف، بعدما لاحظت تصرفات غريبة من شخص يلاحقها في شوارع القاهرة، حتى تدخلت الأجهزة الأمنية وكتبت نهاية القصة.

بدأت القصة بمنشور كتبته عبر صفحتها الشخصية على موقع "إنستجرام"، كشفت فيه عن معاناتها، قائلة: "حياتي في خطر.. أول مرة أكتب بالشكل ده، ودايمًا كنت محافظة على خصوصية حياتي، لكن لما الأمر بقى يهدد حياتي ومستقبلي والناس اللي حواليا، ماقدرتش أسكت".

وأضافت أن القصة بدأت منذ حصولها على لقب ملكة جمال مصر ودخولها مجال التمثيل، حيث ظهر شخص يدعى "بلال" بدأ بملاحقتها عبر التعليقات، قبل أن يتطور الأمر إلى سلوك أكثر خطورة.

وتابعت إيرينا يسري: "من ساعة ما أخدت لقب ملكة جمال مصر ودخلت أول مسلسل ليا في التمثيل وفي شخص اسمه بلال بيتابعني ويكتبلي كومنتات غربية جدا يبان إنه مختل، وفاكر نفسه هو مودي وأنا لارا، ومصدق ده من ضمن أحداث المسلسل وكنت باخد الموضوع بضحك زي أي معجب الموضوع تطور إنه بيعرف أنا موجودة فين ويجيلي عند المكان اللي أنا فيه ومعاه خاتم ويقولي ده خاتم جوازنا!".

ورغم أن الأمر بدا في بدايته وكأنه تصرف غير جاد، إلا أنه سرعان ما تحول إلى مصدر تهديد حقيقي، بحسب روايتها، حيث أكدت أنه كان يتتبع تحركاتها، ويهدد كل من يقترب منها، بل واعتدى على سائقها الخاص قبل أن يفر هاربًا.

وأوضحت أن الموقف ازداد تعقيدًا حين بدأ يتردد على أماكن عملها في العيادات والمستشفيات، مما تسبب لها في أزمات مهنية وإحراج أمام المحيطين بها.

وقالت: "بقيت خايفة أنزل شغلي أو أروح أي مكان، ولما بنزل بكون مرعوبة... الموضوع بقاله شهور ومش عارفة أتصرف إزاي".

كما أشارت إلى أنه تواصل مع بعض صديقاتها محاولًا معرفة أماكن الأشخاص المقربين منها، وسط تهديدات صريحة لهم، وهو ما دفع البعض للابتعاد عنها خوفًا من التعرض للأذى.

المنشور أثار تفاعلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تداولوه مدعومًا بصور، مطالبين بسرعة التدخل. وعلى الفور، بدأت أجهزة وزارة الداخلية فحص الواقعة.

ورغم عدم تلقي بلاغات رسمية في البداية، فإن التحريات أسفرت عن تحديد هوية الشخص الظاهر في المنشور، ليتبين أنه عامل سوادني الجنسية مقيم بمنطقة السيدة زينب.

وخلال مواجهته، أقر المتهم بارتكاب الواقعة، مبررًا تصرفاته برغبته في الزواج منها، غير عابئ بحالة الخوف والذعر التي تسبب فيها.

وانتهت القصة بإلقاء القبض عليه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، قبل إحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.