أكد أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن كل ما يُثار بشأن إيقاف القيد أو الأزمات الإدارية لا يشغل تركيز النادي في الوقت الحالي، مشددًا على أن الأولوية المطلقة داخل القلعة البيضاء هي المباراة المرتقبة أمام اتحاد العاصمة الجزائري في نهائي كأس الكونفدرالية.

وأوضح سليمان، خلال تصريحاته لقناة MBC ، أن الأنباء المتداولة حول وجود حالة من الغضب لدى ممدوح عباس أو ابتعاده عن المشهد غير صحيحة تمامًا، مؤكدًا أن الأخير يواصل دعمه الكامل للفريق ويتحمل جزءًا من تكاليف السفر، في إطار مساندة النادي في المرحلة الحالية.

وأشار إلى أن الزمالك يعيش حالة من التركيز الكامل على النهائي، باعتباره حدثًا مهمًا يمثل الكرة المصرية، لافتًا إلى أن الهدف داخل الفريق واضح وهو التتويج بالبطولة وإسعاد الجماهير.

وتحدث عضو مجلس الإدارة عن الدعم الجماهيري الكبير الذي يحيط بالفريق، مشيرًا إلى المشهد الجماهيري في طريق بعثة الزمالك إلى برج العرب، والذي وصفه بالحافل بالحماس واللافتات والاحتشاد الكبير، معتبرًا أن هذا الدعم يمنح اللاعبين دافعًا إضافيًا قبل المواجهة.

واختتم أحمد سليمان تصريحاته بالتأكيد على أن كل ما يدور داخل النادي حاليًا يتمحور حول مباراة النهائي فقط، قائلًا إن الزمالك يضع كامل تركيزه على مواجهة اتحاد العاصمة، باعتبارها محطة حاسمة في موسم الفريق القاري.