علمت "الشروق" أن وزارة النقل تتجه إلى تقسيم أسعار تذاكر مونوريل شرق النيل إلى ثلاث شرائح، حيث تبدأ تذكرة 5 محطات من 20 جنيهًا، بينما تبلغ تذكرة 10 محطات 40 جنيهًا، وتصل تذكرة 20 محطة إلى ما بين 60 و80 جنيهًا مع اكتمال تشغيل باقي محطات الخط، وهي تسعيرة تعكس نظامًا يعتمد على عدد المحطات المقطوعة.

وقال المصدر لـ"الشروق" إن الوزارة تدرس تقسيم أسعار التذاكر أسوة بباقي مشروعات النقل، كالمترو والقطار الكهربائي الخفيف، لتناسب مختلف فئات الركاب، مشيرًا إلى استقرار الوزارة على طرح نظام اشتراكات لاستخدام المونوريل، بما يلائم المواطنين الذين سيعتمدون عليه كوسيلة نقل يومية، على أن تكون هذه الاشتراكات بأسعار مخفضة مقارنة بأسعار التذاكر الفردية.

وأضاف أن الوزارة تدرس إتاحة استخدام مونوريل شرق النيل مجانًا بالكامل للركاب لمدة 3 أيام متتالية، بدءًا من يوم الافتتاح، بعد غدٍ الأربعاء.

يُذكر أن وزارة النقل قررت تشغيل المرحلة الأولى من مونوريل شرق النيل في المسافة من محطة المشير طنطاوي حتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة لخدمة الركاب، بعد غدٍ الأربعاء، وذلك في الفترة من الساعة 6 صباحًا حتى 6 مساءً يوميًا.

وتشمل المرحلة الأولى 16 محطة، وهي: (المشير طنطاوي - وان ناينتي - المستشفى الجوي - النرجس - المستثمرين - اللوتس - جولدن سكوير - بيت الوطن - مسجد الفتاح العليم - الحي R1 - الحي R2 - المال والأعمال - مدينة الفنون والثقافة - الحي الحكومي - مسجد مصر - مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة).