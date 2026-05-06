مصادر فلسطينية: إصابة نجل قائد حماس بغزة إثر غارة إسرائيلية

أفادت مصادر فلسطينية لقناة الجزيرة، بإصابة نجل قائد حركة حماس بغزة خليل الحية بجروح خطيرة بالغارة الإسرائيلية بحي الدرج.

وقالت المصادر، إن شهيدًا سقط فيما أصيب عشرة بينهم نجل قائد حماس بغزة بجروح خطيرة جراء الغارة الإسرائيلية.

وتواصل إسرائيل خرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، من خلال تكثيف الغارات وعمليات إطلاق النار.

وسبق أن قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس غازي حمد، إن مسار المفاوضات لاتفاق التهدئة في قطاع غزة "طويل ومعقد، خاصة إذا كان مع دولة إجرامية وفاشية تمارس الإبادة الجماعية"، في إشارة إلى إسرائيل.

وأضاف حمد أن "إسرائيل" تمارس سياسة العربدة والقتل والإجرام وتتجاهل الرغبة الدولية ورغبة الوسطاء في أن تستقر الأمور بغزة".

وشدد على أن الاحتلال الإسرائيلي، يتعمد خرق اتفاق وقف إطلاق النار وتفشل كل مساعي الوصول إلى اتفاق نهائي، مضيفًا أنه "لم يكن هناك يوم واحد بدون خروقات إسرائيلية منذ بدء وقف إطلاق النار".