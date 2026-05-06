إسرائيل تعلن استهداف قائد قوة الرضوان التابعة لحزب الله

أفاد بيان مشترك لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بأن قواتهم هاجمت في بيروت قائد قوة الرضوان التابعة لحزب الله بهدف اغتياله.

وقال نتنياهو في البيان، إنه أصدر برفقة وزير الدفاع الإسرائيلي تعليمات بمهاجمة قائد قوة الرضوان التابعة لحزب الله في بيروت لـ«إحباط مخططاته».

فيما صرح كاتس، بأن عناصر قوة الرضوان مسئولون عن قصف المستوطنات الإسرائيلية وإلحاق الأذى بالجنود الإسرائيليين، وفق زعمه.

وأضاف: «لا يتمتع أي عنصر مسلح بالحصانة واليد الطويلة لإسرائيل ستصل إلى كل عدو وكل قاتل».

في سياق متصل، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن قائد قوة الرضوان الذي استهدف بالغارة الإسرائيلية هو مالك بلوط.

ونقلت هيئة البث عن مسئول إسرائيلي قوله إن عملية الاغتيال في الضاحية الجنوبية لبيروت تمت بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

بينما ذكرت القناة 14 الإسرائيلية، بأن قواتهم نجحت في تصفية مالك بلوط قائد قوة الرضوان وعدد من المسلحين الآخرين معه.