تركيا والسعودية توقعان بروتوكول لتعزيز التجارة والاستثمار

وقعت تركيا والسعودية، الأربعاء، بروتوكول يهدف إلى تعزيز علاقات التجارة والاستثمار بين البلدين.

جاء ذلك في ختام الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق التركي السعودي، برئاسة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ونظيره السعودي فيصل بن فرحان، بالعاصمة أنقرة.

وذكرت وزارة التجارة التركية، في منشور على منصة "إن سوسيال" التركية، أن نائب وزير التجارة مصطفى طوزجو، شارك في الاجتماع المذكور.

وأضافت وزارة التجارة، أن الاجتماع تناول العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالي التجارة والاستثمار وسبل تطويرها.

وأشارت إلى أن طوزجو، عقد لقاء مع نائب وزير الاستثمار السعودي إبراهيم المبارك، جرى خلاله تبادل وجهات النظر حول سبل زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وقالت الوزارة: "في هذا الإطار، تم توقيع بروتوكول الاجتماع الثاني للجنة التجارة والصناعة والاستثمار والبنية التحتية والطاقة بين تركيا والسعودية".

ومجلس التنسيق التركي السعودي؛ آلية للتعاون والتشاور أُنشئت عام 2016 برئاسة وزيري خارجية البلدين، بغية رصد العلاقات الثنائية بكافة أبعادها ضمن إطار مؤسسي.

وعُقد الاجتماع الأول للمجلس بأنقرة في 7 و8 فبراير 2017، فيما جرى الاجتماع الثاني بالرياض في 18 مايو 2025.

ويضمّ المجلس، 5 لجان فرعية بمشاركة الجهات المعنية من البلدين، وهي: "اللجنة السياسية والدبلوماسية"، و"اللجنة العسكرية والأمنية"، و"لجنة الثقافة والرياضة والإعلام والسياحة"، و"لجنة التنمية الاجتماعية والصحة والتعليم"، و"لجنة التجارة والصناعة والاستثمار والبنية التحتية والطاقة".