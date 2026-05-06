سقوط شهداء في غارات إسرائيلية على عدد من البلدات في جنوب لبنان

أغار طيران الاحتلال الإسرائيلي والطيران المسير بعد ظهر اليوم، مستهدفا عدة بلدات في جنوب لبنان ما أسفر عن سقوط شهداء.

واستهدف الطيران المسيّر الإسرائيلي سيارتين في جنوب لبنان.

وأغار طيران الاحتلال الإسرائيلي، عصر اليوم على بلدة انصارية في جنوب لبنان.

واستهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية سيارةً على طريق الحضايا بين بلدتي وادي جيلو وطير دبا، في جنوب لبنان، وأفيد عن سقوط شهداء، بحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

كما شنّ طيران الاحتلال الإسرائيلي، غارةً بعد ظهر اليوم على بلدة الريحان في جنوب لبنان استهدفت حسينية البلدة.

كما شن غارة على دفعتين مستهدفا بلدة كفرجوز الجنوبية، حيث دمر مبنى سكنيا وتجاريا وألحق أضراراً كبيرة بحي كامل.

وأغار على بلدات البازورية والمنصوري، وخربة سلم، وأنصارية، ومزرعة الداودية وكوثرية السياد، والغسانية والسكسكية، وتلال الصرفند، في جنوب لبنان.

واستشهد شخصان في استهداف طائرة مسيّرة إسرائيلية سيارتهما على طريق عام بلدتي زوطر الشرقية – ميفدون في جنوب لبنان، بحسب " الوكالة الوطنية للإعلام".

وكان طيران الاحتلال الإسرائيلي، قد أغار بعد ظهر اليوم، على بلدات بيوت السياد وكونين والريحان في جنوب لبنان.

كما أغار على المنطقة الواقعة بين بلدتي قليا وزلايا في البقاع الغربي، وأغار قبل ظهر اليوم على بلدتي ميفدون ويحمر الشقيف جنوب لبنان، وسقط 4 شهداء و5 جرحى في الغارة على بلدة زلايا صباحاً.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان قد أعلن عن وقف لإطلاق النار لمدة عشرة أيام، بين لبنان وإسرائيل ابتداء من منتصف ليل السادس عشر من أبريل، بعد غارات إسرائيلية مكثّفة استهدفت لبنان منذ الثاني من مارس الماضي.

ثمّ أعلن في 23 أبريل الماضي، تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لمدة 3 أسابيع.