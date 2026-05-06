وزير الخارجية الإيراني: نقدر المقترح الصيني للحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأربعاء، إنه عقد اجتماعا بناءً مع نظيره الصيني وانج يي في بكين، مضيفا أن الجانبين "جددا التأكيد على حق إيران في الحفاظ على سيادتها وكرامتها الوطنية".

وأشار عراقجي، في منشور على منصة "إكس"، إلى أن "الجانب الإيراني أعرب عن تقديره للمقترح الصيني، ذي النقاط الأربع للحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين وتعزيزهما"، وفقا لقناة الشرق الإخبارية.

وذكر عراقجي، أن "إيران تثق بالصين وتتطلع إلى مواصلة دورها النشط في تعزيز السلام وإنهاء الصراع في المنطقة، وكذلك دعم إنشاء إطار إقليمي جديد لما بعد الحرب، يحقق التوازن بين التنمية والأمن".