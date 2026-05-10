قائد بحرية الجيش الإيراني: غواصاتنا الخفيفة تعمل في مياه مضيق هرمز بما يتناسب مع التهديدات

قال قائد القوة البحرية للجيش الإيراني الأدميرال شهرام إيراني، إن «الغواصات الخفيفة إيرانية الصنع تتناسب مع التهديدات في مضيق هرمز».

وأكد في تصريحات، نقلتها وكالة «تسينم»، اليوم الأحد، أن «الغواصات الإيرانية جاهزة للعمل وتنتشر وتستقر في قاع البحر».

وأشار إلى أن «استقرار الغواصات الإيرانية في قاع البحر هو مسار لتعزيز القوة في مضيق هرمز لفترات طويلة والتصدي للسفن».

وذكر أن الغواصات تعرف «باسم دلافين الخليج الفارسي»، قائلًا إنها «نفذت مناورات تكتيكية خلال الحرب، وعادت إلى أعماق البحر لمواصلة مهمتها».

وفي وقت سابق، نقلت وكالة «تسنيم» عن المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمي نيا، قوله إن سفن الدول الملتزمة بالعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران ستواجه صعوبات في عبور مضيق هرمز ‌اعتبارا ⁠من الآن.

وفي سياق متصل، أفاد نواب إيرانيون بأنهم يعملون على ⁠صياغة مشروع قانون لإضفاء الطابع الرسمي على ⁠إدارة إيران لمضيق هرمز، ⁠يتضمن بنودا تحظر مرور سفن «الدول المعادية».

من جهة أخرى، ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم ‌الأحد، أن ناقلة بضائع سائبة أبلغت عن تعرضها للاستهداف بمقذوف مجهول خلال إبحارها على بعد ⁠23 ميلا بحريا إلى الشمال الشرقي من العاصمة القطرية الدوحة.

وأضافت الهيئة، أن المقذوف تسبب في اندلاع حريق صغير وتم إخماده، مؤكدة أن قبطان السفينة ‌لم ⁠يبلغ عن وقوع إصابات أو تأثير بيئي بسبب الواقعة.

وتجري السلطات تحقيقا لمعرفة مصدر ⁠المقذوف. وتلقت السفن في المنطقة إرشادات بتوخي الحذر وإبلاغ ⁠الهيئة عن أي أنشطة مشبوهة.