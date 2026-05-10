استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين بهجمات إسرائيلية على غزة

استشهد فلسطيني وأُصيب 4 آخرون، فجر الأحد، بهجمات إسرائيلية متفرقة على قطاع غزة، ضمن الخروقات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر 2025.

وأفاد مصدر طبي للأناضول، بوصول "شهيد وإصابتين إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، جراء استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية مجموعة من المواطنين في مخيم المغازي".

وقال مراسل للأناضول إن الاستهداف جرى في منطقة تقع خارج نطاق انتشار وسيطرة الجيش وفق الاتفاق.

وفي مدينة غزة؛ قالت مصادر محلية للأناضول إن صيادين أصيبا برصاص البحرية الإسرائيلية أثناء ممارسة عملهما في مهنة الصيد في عرض البحر.

وأشارت المصادر إلى أن الزوارق الحربية الإسرائيلية أطلقت نيران قذائفها وأسلحتها الرشاشة تجاه ساحل مدينة غزة.

وفي حدث آخر، نفذ الجيش الإسرائيلي عملية نسف لمبانٍ ومنشآت سكنية داخل مناطق انتشاره شرقي مدينة غزة، حيث أفاد شهود عيان بسماع دوي انفجار كبير ناتج عن النسف.

وفي جنوبي القطاع، شن الجيش الإسرائيلي قصفاً مدفعياً في بلدة القرارة شمالي مدينة خان يونس، وفق شهود عيان.