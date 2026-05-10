الحرس الثوري الإيراني يهدد أمريكا بالرد على الهجمات على السفن الإيرانية التجارية

هددت إيران الولايات المتحدة بالرد في حال وقوع المزيد من الهجمات على سفنها التجارية في الخليج.

وحذر الحرس الثوري الإيراني، مساء أمس السبت، من أن أي هجوم على السفن الإيرانية سيؤدي إلى ضربة عسكرية واسعة على أحد المراكز الأمريكية في المنطقة وعلى السفن المعادية، بحسب ما نقلته وسائل إعلام رسمية إيرانية.

وظل من غير الواضح ما إذا كانت إيران قد قدمت ردها على مقترح السلام الأمريكي الذي ينتظره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث لم يصدر أي تعليق علني من الجانب الإيراني أو الإدارة الأمريكية بشأن ذلك.

وكان الجيش الأمريكي قد هاجم، أمس الأول الجمعة، ناقلتي نفط فارغتين ترفعان العلم الإيراني، وألحق بهما أضرارا بالغة، رغم سريان وقف إطلاق النار.

وأعلن الجيش الأمريكي أن السفينتين حاولتا دخول ميناء إيراني على خليج عُمان، فيما اعتبرته واشنطن خرقا للحصار البحري الأمريكي.

كما أكد الحرس الثوري أنه لن يتم التسامح مع أي تهديدات تستهدف سفنه أو صادراته النفطية أو طرقه التجارية، مؤكدا أن الأسطول التجاري الإيراني سيحظى بالحماية.