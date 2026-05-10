- ميناء الإسكندرية يتصدر حركة الرسائل الغذائية المصدرة والمستوردة

- فرق تفتيش إدارة السلع الاستراتيجية تواصل متابعة لجان استلام القمح المحلي وتذليل المعوقات

- إدارة خدمة المواطنين تواصل تنفيذ حملات تفتيشية على 384 منشاة غذائية بمختلف المحافظات

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء، تقريره الأسبوعي الـ17 لعام 2026، عن الفترة من 2 - 8 مايو 2026، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:

- أنشطة إدارات الهيئة المختلفة:

نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 75 زيارة معاينة، استهدفت تقييم مدى التزام المنشآت الغذائية باشتراطات الجودة وسلامة الغذاء، وجرى تسجيل 12 منشأة خلال الأسبوع الماضي، في إطار تنفيذ خطة الهيئة لتعزيز الرقابة على قطاع التصنيع الغذائي والتداول المحلي والدولي.

وفي ذات السياق الرقابي، نفذت إدارة الرقابة على المحطات ومراكز التعبئة، 41 زيارة فحص وتفتيش في محافظات الجيزة، الإسكندرية، بني سويف، البحيرة، القليوبية، المنيا والفيوم، وجرى تسجيل 3 منشآت خلال الأسبوع الماضي، كما أصدرت الإدارة 2451 إذن تصدير لحاصلات زراعية لصالح 1214 شركة مصدرة.

ووفقًا لتقرير الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة، بلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة نحو 3812 رسالة غذائية بإجمالي 230 ألف طن، صادرة عن 1480 شركة مصدرة.

وشملت هذه الرسائل نحو 760 صنفًا من المنتجات الغذائية، تضمنت ثمار وفواكه، وخضراوات ودرنات، ودقيق ومنتجات من الحبوب، محضرات من الخضر والفاكهة ومنتجات غذائية متنوعة.

وبلغ عدد أصناف الفواكه المصدرة 39 صنفًا بإجمالي كميات وصلت إلى 57 ألف طن، إذ تصدرت الموالح خلال الأسبوع الماضي أيضًا قائمة الفواكه المصدرة بإجمالي 40 ألف طن، تلتها الفراولة بنحو 9 آلاف طن، ثم فواكه متنوعة بإجمالي 8 آلاف طن.

كما بلغ عدد أصناف الخضراوات المصدَّرة 48 صنفًا، بإجمالي كميات بلغت 36 ألف طن، إذتصدرت البطاطس قائمة الخضراوات المصرية المصدَّرة خلال الأسبوع الماضي أيضًا، بإجمالي 9 آلاف طن، تلتها البطاطا الحلوة بإجمالي 8 آلاف طن، ثم خضروات مشكلة بإجمالي 5 آلاف طن.

وتصدرت إيطاليا قائمة الدول المستوردة للصادرات الغذائية المصرية خلال الأسبوع الماضي، تلتها كل من السعودية، ليبيا، انجلترا وهولندا من بين إجمالي 191 دولة مستوردة.

• المنافذ التصديرية

وفيما يتعلق بالمنافذ التصديرية، احتل ميناء الإسكندرية المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 667 رسالة، يليه ميناء دمياط بـإجمالي 545 رسالة، ثم ميناء سفاجا بإجمالي 512 رسالة.

وفي إطار دعم الصادرات الغذائية، أصدرت الهيئة خلال الأسبوع الماضي 1250 شهادة صحية للتصدير، وذلك وفقًا للآلية المعتمدة بما يضمن مطابقة المنتجات لاشتراطات السلامة ويعزز ثقة الأسواق الدولية في الصادرات المصرية.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة إلى البلاد نحو 1632 رسالة، بإجمالي كمية تُقدّر بــ 340 ألف طن، مستوردة من قِبل 768 شركة، وتنوعت الأصناف الواردة لتشمل القمح، فول الصويا وفول عريض، فيما تصدرت روسيا قائمة الدول المصدرة إلى مصر خلال الأسبوع الماضي، تلتها كل من أوكرانيا، أمريكا، انجلترا والهند من بين إجمالي 80 دولة صدّرت منتجات غذائية إلى السوق المصري.

ويستمر ميناء الإسكندرية في احتلال المركز الأول من حيث عدد الرسائل الغذائية الواردة، بإجمالي 485 رسالة، يليه ميناء القاهرة الجوي في المركز الثاني بـــإجمالي 336 رسالة، ثم ميناء بورسعيد بـإجمالي 207 رسالة.

- الإفراجات الجمركية

وفيما يتعلق بالإفراجات الجمركية، جرى الإفراج عن 972 رسالة غذائية تحت التحفظ (إفراج مؤقت)، بينما بلغ عدد الرسائل التي تم الإفراج عنها ضمن منظومة الإفراج السريع 420 رسالة، وفي سياق تنفيذ قرارات لجنة التظلمات، حررت محاضر إثبات حالة لعدد 41 رسالة، وفيما يخص نشاط الاستيراد، فقد تم إصدار تراخيص استيراد لــ 94 مستورد خلال نفس الفترة.

ونفّذت الإدارة العامة للرقابة على المنشآت التخزينية والسلع الاستراتيجية بالهيئة، خلال الأسبوع الماضي 62 مأمورية تحفظ شملت المرور على 80 منشأة غذائية، وذلك لمتابعة مدى الالتزام بالاشتراطات والمعايير الدولية، بما يضمن وصول غذاء آمن وصحي إلى المستهلك المصري.

وجرى التحفظ على 110 رسائل غذائية واردة، إلى جانب الاستمرار في التحفظ على 23 رسالة مرفوضة معمليًا، في إطار تعزيز منظومة الرقابة على الواردات الغذائية وحماية صحة المستهلك.

- السعة التخزينية

وفيما يخص السعة التخزينية وعدم تكدس الرسائل الغذائية بالموانئ المصرية، أعادت الهيئة، تصدير 4 رسائل مرفوضة، بما يسهم في ضمان انسيابية حركة الواردات وتحقيق أعلى مستويات الحماية الصحية للمواطنين.

وفي إطار جهود الهيئة القومية لسلامة الغذاء لمتابعة السلع الاستراتيجية والتأكد من سلامتها وجودتها، نفذت الإدارة عددًا من الزيارات التفتيشية على المخابز، وذلك للتأكد من الالتزام بالاشتراطات والمعايير المعتمدة وضمان وصول منتجات آمنة وصالحة للاستهلاك.

ومع انطلاق موسم توريد القمح المحلي لعام 2026 تشارك الهيئة القومية لسلامة الغذاء، من خلال غرفة العمليات التابعة لإدارة السلع الاستراتيجية، في تنفيذ حملات مرور ميدانية على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة انتظام سير عمل لجان استلام القمح المحلي وتذليل أية معوقات قد تواجهها.

وجرت إضافة فترة عمل مسائية، من الساعة 8 مساءً وحتى 12 منتصف الليل، لاستلام المحصول من المزارعين، وذلك تيسيرًا عليهم.

وفيما يتعلق بالمنشآت التخزينية، واصلت الإدارة حملاتها الميدانية بالمحافظات ذات النشاط التخزيني المرتفع، حيث نفذت 30 مأمورية رقابية شملت محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية والشرقية.

كما تابعت الإدارة أعمال تسجيل المنشآت التخزينية، ليصل إجمالي عدد المخازن المسجلة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى 1620 مخزنًا.

واستقبلت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، خلال الأسبوع الماضي، 105 شكاوى واردة من جهات متعددة، من بينها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، وجهاز حماية المستهلك، وموقع الهيئة الإلكتروني والترصد المبني على الحدث، إلى جانب الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة.

وجرت معالجة عددًا من الشكاوى، بينما يجري حاليًا فحص باقي الشكاوى لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأنها.

وفي إطار الاستجابة الفورية للبلاغات الواردة، نفّذ مفتشو الإدارة العامة لخدمة المواطنين حملات رقابية ميدانية استهدفت 384 منشأة غذائية بعدد من المحافظات، شملت الشرقية، الغربية، المنوفية، البحيرة، الدقهلية، بورسعيد، شمال سيناء ومدينة العاشر من رمضان.

وهدفت هذه الحملات إلى التحقق من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة ومدى التزام المنشآت بالاشتراطات المعتمدة، حيث تم اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة بحق المنشآت التي رُصدت بها مخالفات تؤثر على سلامة الغذاء.

وتناشد الهيئة، المواطنين ضرورة الإبلاغ الفوري عن أية مخالفة قد تمس سلامة الغذاء أو تشكل خطرًا على الصحة العامة، ويمكن تقديم الشكاوى من خلال البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة – مجلس الوزراء https://www.shakwa.eg/GCP/Default.aspx، أو عبر الخط الساخن

16528، كما يمكن التواصل المباشر مع الإدارة العامة لخدمة المواطنين بالهيئة على الرقم: 01555771100 (اتصال أو واتس آب)، أو من خلال البريد الإلكتروني: consumer.complain@nfsa.gov.eg؛ لاتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

- إدارة الرقابة على السلاسل التجارية

وفيما يخص أنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، نفذت 52 مأمورية رقابية استهدفت فروع منشآت السلاسل التجارية بعدد من المحافظات، للتحقق من مدى التزامها باشتراطات سلامة الغذاء.

وشملت الحملات محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الغربية، البحيرة، أسوان، الشرقية، قنا، السويس، الفيوم، القليوبية، دمياط، كفر الشيخ، المنيا، الأقصر ومدينة الغردقة.

ووصل إجمالي عدد الفروع المسجلة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى 2194 فرعًا تتبع 64 سلسلة تجارية.

وواصلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة جهودها في دعم منظومة تداول الأغذية، حيث تم خلال الأسبوع الماضي تسجيل 24 منتجًا من المكملات الغذائية، وفحص 367 منتجًا جديدًا، وتنفيذ 2 مأمورية رقابية، واعتماد 20 شركة عاملة في هذا القطاع ، إلى جانب إصدار 4 شهادات بيع حر، و45 موافقة إعلانية.

وفي سياق متصل، شهد الأسبوع الماضي تسجيل 254 منشأة من المحال العامة ذات النشاط الغذائي، فيما أجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 358 معاينة، فيما استوفت 207 منشآت، وارتفع إجمالي عدد المنشآت المسجلة إلى 76 ألفا و722 منشأة من المحال العامة.

- مراقبة الألبان

أما فيما يتعلق بمراقبة قطاع الألبان،نفّذت الهيئة 10 مأموريات تفتيشية على المحالب، و10 مأموريات أخرى على مراكز تجميع الألبان، في محافظات ذات كثافة إنتاجية عالية شملت البحيرة، الفيوم، الإسماعيلية، القليوبية، الشرقية، شمال سيناء، دمياط، المنيا والدقهلية، وذلك بهدف التحقق من مدى الالتزام باشتراطات سلامة وجودة الألبان في مختلف مراحل التداول.

وفي إطار تعزيز الرقابة على المنشآت السياحية، كثفت إدارة الرقابة على المنشآت السياحية، زياراتها الميدانية، والتي شملت أعمال التفتيش الدوري ومراجعة التراخيص بالمطاعم والفنادق، حيث نفذت الإدارة 55 زيارة، وذلك بعدد من المحافظات شملت القاهرة، الإسكندرية، السويس، دمياط، البحر الأحمر، سوهاج، أسوان، الأقصر وجنوب سيناء.

كما نفّذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 25 جولة رقابية على وحدات الطعام المتنقلة بمحافظات القاهرة، المنوفية، أسيوط، قنا، القليوبية، البحر الأحمر وكفر الشيخ، وتم تسجيل 2 وحدة جديدة، فيما استوفت 3 وحدات اشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتم إصدار شهادات مؤقتة لها.

وواصلت الإدارة العامة للمجازر، جهودها الرقابية والتوعوية خلال الأسبوع الماضي، حيث نفّذت 13 زيارة تفتيشية استهدفت مجازر الدواجن واللحوم ومصانع الأمعاء، وجرى تسجيل مجزر لحوم ومجزر دواجن، إلى جانب تنفيذ 96 جولة متابعة على مصانع إنتاج المغلفات الطبيعية ذات الأصل الحيواني، وذلك بمحافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، البحيرة، الشرقية، الغربية وكفر الشيخ، لمراقبة عمليات التصنيع والتأكد من استيفاء الاشتراطات الفنية المعتمدة.

وأصدرت الإدارة 15 إذن تصدير للمغلفات الطبيعية ذات الأصل الحيواني إلى دول الاتحاد الأوروبي، بعد سحب العينات اللازمة والتأكد من مطابقتها لاشتراطات التصدير المعتمدة.

- إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء

وواصلت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء أنشطتها الرقابية خلال الأسبوع الماضي، حيث نفّذت 21 مأمورية رقابية على منشآت تصنيع المواد الملامسة للغذاء، والتي تشمل البلاستيك، الزجاج، المعادن، المطاط، الكرتون، الورق والخزف، بالإضافة إلى مصانع أجهزة الطبخ الكهربائية، ماكينات التعبئة والتغليف وماكينات تجهيز الحلوى، وذلك في محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، القليوبية، الشرقية، الغربية، المنوفية، سوهاج والبحيرة.

وبلغ إجمالي عدد المنشآت المسجلة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء 854 منشأة، في مؤشر يعكس تزايد التزام هذا القطاع الحيوي بالضوابط الفنية المعتمدة.

- قطاع الأسماك



وفي إطار سعي الهيئة إلى دعم وتطوير قطاع الأسماك وتعزيز جودة المنتجات السمكية، نفّذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية خلال الأسبوع الماضي 15 زيارة ميدانية بمحافظتي بورسعيد وشمال سيناء، وشملت مراكب وسفن الصيد، مصانع الأسماك، موردي المنتجات البحرية، وشركات التصدير والتجهيز؛ للتحقق من الالتزام بالاشتراطات الصحية والمعايير الفنية المعتمدة، ووصل إجمالي عدد المنشآت المسجلة بالهيئة إلى 804 منشأة تتنوع ما بين مصانع وموردين ومراكب ومزارع سمكية بمختلف المحافظات.

وفحصت لجنة التظلمات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي، 375 طلب تظلم وارد من مختلف الموانئ، وذلك في إطار دورها في مراجعة قرارات التحفظ أو الرفض الصادرة بحق الرسائل الغذائية الواردة، والتأكد من استيفاء الإجراءات وفقًا للضوابط الفنية المعتمدة، بما يضمن تحقيق العدالة وتحقيق التوازن بين متطلبات سلامة الغذاء وسرعة الإفراج الجمركي.

- حملات الهيئة التفتيشية على الأغذية المتداولة بالسوق المحلي بمختلف المحافظات:

في إطار تولي الهيئة القومية لسلامة الغذاء مسئولية الرقابة على سلامة الأغذية المتداولة بالسوق المحلي، نفذت الهيئة حملاتها الرقابية المكثفة بجميع محافظات الجمهورية، حيث شملت 229 مركزًا وحيًا من خلال 32 فرعًا تابعًا للهيئة، وخلال الأسبوع الماضي تم توجيه 1255 مأمورية على مستوى الجمهورية، شملت المرور على 4650 منشأة غذائية خضعت للرقابة.

وأسفرت الحملات عن إعدام كميات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب ترخيص 182 سيارة تبريد وتجميد (ثلاجة) بعد استيفاء الاشتراطات المقررة.

ونفذت الهيئة 1360 مأمورية رقابية على تداول الأغذية داخل مراكز التأهيل والإصلاح وقوات الأمن، بالإضافة إلى تنفيذ مأموريات مشتركة مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، ومديريتي التموين والطب البيطري بمحافظة القاهرة، استهدفت 39 منشأة غذائية.

- حملات الهيئة التفتيشية المشتركة مع الجهات الرقابية الأخرى بمختلف المحافظات:



وفي إطار توجيهات الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، نفّذت فروع الهيئة بالمحافظات، حملات تفتيشية مشتركة بالتعاون مع الجهات الرقابية المعنية، استهدفت المنشآت الغذائية المختلفة، وذلك لتعزيز منظومة الرقابة على سلامة الغذاء، وضمان وصول منتجات آمنة وسليمة للمواطنين.



ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية، 18 حملة تفتيشية مشتركة، بالتعاون مع (المحافظة، مديرية التموين، مديرية الطب البيطري)، شملت المرور على 140 منشأة غذائية بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، وذلك للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء.



وأسفرت الحملات عن ضبط 210 كجم من اللحوم و 300 عبوة عصير منتهية الصلاحية.



وبالتنسيق مع حي ثان طنطا، نفذت حملات موسعة بالتعاون مع إدارات التراخيص بأحياء طنطا على المنشآت الغذائية غير المرخصة، وذلك للتأكيد على أهمية الالتزام بإجراءات الترخيص، وسرعة التوجه إلى الجهات المختصة لإنهاء إجراءات الترخيص وتقنين أوضاع تلك المنشآت، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة وسلامة المواطنين.



وتحرر 49 محضرًا لنقص اشتراطات سلامة الغذاء ببعض المنشآت المخالفة، والتي سبق التنبيه عليها بضرورة الالتزام باشتراطات سلامة الغذاء.



وبالتنسيق مع الإدارة المركزية للرقابة بوزارة التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة، والإدارة العامة لمباحث التموين بمنطقة وسط وغرب الدلتا، جرى المرور على عدد 13 منشأة غذائية، وأسفرت الحملات عن ضبط 250 كجم من الدواجن بها تغير في الخواص الطبيعية ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى 10 أطنان من المخللات بها أعفان ظاهرية وحشرات حية.



وفي إطار الدور التوعوي والتثقيفي للهيئة القومية لسلامة الغذاء، لرفع مستوى الوعي العام وتعزيز التدابير الخاصة بسلامة الغذاء، نفذت 12 حملة توعوية، شملت توعية المستهلكين بضرورة التأكد من وجود البيانات الإلزامية على المنتجات قبل الشراء، وعدم شراء المنتجات غير المستوفاة للبيانات، مع التأكد من تواريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية للسلع الغذائية قبل شرائها.



وجرى تنفيذ 37 قرارًا صادرًا عن النيابة العامة، شملت أعمال الفحص وسحب العينات، وأسفرت عن إعدام 200 كجم من اللحوم و 400 عبوة من المشروبات الغازية.



وجرى تفتيش وفحص الأغذية بالإدارة العامة للأمن، وإدارة قوات الأمن، ومراكز التأهيل والإصلاح بالمحافظة، فضلًا عن الإشراف على توريد اللحوم والدواجن بمستشفيات محافظة الغربية.



ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة القليوبية 15 حملة تفتيشية بالتعاون مع (المحافظة، رئاسة مجلس المدينة، مباحث التموين، مديرية التموين، مديرية الطب البيطري) حيث تم المرور على 175 منشأة غذائية بمراكز (الخصوص، كفر شكر، حي غرب وحي شرق شبرا الخيمة، الخانكة، بنها، قها) إلى جانب عدد من القرى التابعة للمحافظة.



وأسفرت تلك الحملات عن إعدام كميات من المواد الغذائية الفاسدة، وأخرى ظهر عليها تغير في خواصها الطبيعية (ألبان، مشروبات غازية، معجنات، سناكس)، كما تم تحرير 2 محضر لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية الواجب توافرها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.



وبالاشتراك مع مباحث التموين ومديرية الطب البيطري، ضبط كيان غير مرخص يقوم بإنتاج وتصنيع المخللات، حيث تم التحفظ على كمية قدرها 93 طن و 530 كجم من المخللات والتوابل والملح.



وجرة التحفظ على 1 طن من اللحم المفروم والدهن الحيواني، بعضه ظهر عليه علامات فساد، والبعض الآخر مجهول المصدر، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.



وفي هذا الإطار، نبه على القائمين على المنشآت الغذائية بضرورة الالتزام بكافة التعليمات والاشتراطات الخاصة بتداول الغذاء، بما يضمن توفير غذاء آمن للمستهلكين، مع التأكيد على أهمية التسجيل لدى الهيئة، ومنحهم مهلة لتوفيق أوضاعهم وفقًا للضوابط المنظمة.



ونفذ فرع الهيئة بمحافظة المنوفية، حملتين تفتيشيتين مشتركة مع مجلس مدينة منوف ومباحث التموين، شملت المرور على 4 منشآت غذائية بنطاق مركزي منوف وقويسنا.



وأسفرت الحملات عن ضبط منشأة غير مرخصة لتصنيع حلويات الأطفال، تُدار بالمخالفة للقوانين داخل أرض زراعية، وتفتقر إلى الاشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء، بما يجعلها بيئة غير آمنة لتداول المنتجات الغذائية.



وتبين استخدام مواد خام مجهولة المصدر وغير مدون عليها بيانات أو تواريخ صلاحية، بالإضافة إلى استخدام علامات تجارية وهمية بهدف تضليل المستهلكين.



وضبطت كميات من مستلزمات الإنتاج، شملت ألبان بودر، كاكاو، سكر، زيوت طعام ومواد تعبئة وتغليف، وجرى التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



ورصدت عدد من المخالفات داخل بعض المنشآت الغذائية، تمثلت في عدم توافر الاشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء، وعدم استكمال إجراءات التراخيص، وعلى الفور تم توجيه أصحاب المنشآت إلى ضرورة الالتزام بضوابط واشتراطات سلامة الغذاء واستكمال إجراءات التراخيص، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشآت المخالفة.



كما أسفرت أيضًا عن ضبط وإعدام كميات من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية، وتم الإعدام بمعرفة صاحب الشأن في حضور لجنة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء.



ونفذ فرع الهيئة بمحافظة الأقصر ومحافظة قنا، 12 حملة تفتيشية مشتركة بالتعاون مع وزارة السياحة، جهاز حماية المستهلك، مديرية الطب البيطري، مديرية التموين، مباحث التموين، شرطة المسطحات ومجلس المدينة، حيث شملت المرور على 44 منشأة غذائية، وأسفرت الحملات عن إعدام كميات من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، والتي ظهر عليها تغير في خواصها الطبيعية.



وجرى التنبيه على القائمين على المنشآت الغذائية بضرورة التسجيل لدى الهيئة والالتزام باشتراطات سلامة الغذاء مع منحهم مهلة لتوفيق أوضاعهم وفقًا للضوابط المقررة.



ونفذ فرع الهيئة بمحافظة بني سويف، 3 حملات تفتيشية مشتركة بالتعاون مع المحافظة، مديرية الطب البيطري ومباحث التموين، شملت المرور على 13 منشأة غذائية، وأسفرت الحملات عن تحرير 9 محاضر لعدم وجود شهادات صحية، و3 محاضر تحفظ لكميات من الملح المتحجر ومنتجات الألبان واللحوم منتهية الصلاحية، بإجمالي 2 طن و 690 كجم، مع مخاطبة الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة كفر الشيخ، 3 حملات تفتيشية مشتركة بالتعاون مع التموين، الطب البيطري، جهاز شئون البيئة ومجلس المدينة، شملت المرور على 10 منشآت غذائية، وأسفرت تلك الحملات عن التحفظ على وإعدام كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر (أسماك، مشروبات غازية، زيوت، شاي، عسل أبيض)، إلى جانب تحرير 4 محاضر.

ونفذ فرع الهيئة بمحافظة البحيرة 3 حملات تفتيشية مشتركة بالتعاون مع (المحافظة، مديرية التموين، مديرية الطب البيطري، مباحث التموين، جهاز حماية المستهلك) شملت المرور على 32 منشأة غذائية بمدينتي دمنهور وادكو، وأسفرت الحملات عن ضبط كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر (لحم مفروم، باتيه، أجبان، مخللات، مقرمشات)، إلى جانب تحرير 15 محضرًا.

وجرى التنبيه على أصحاب المنشآت بضرورة الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية والتعليمات الخاصة بتداول الغذاء، لضمان توفير غذاء آمن وسليم للمستهلكين، وذلك في إطار حرص الهيئة على رفع كفاءة منظومة سلامة الغذاء وتعزيز الرقابة على الأسواق المحلية.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية 3 حملات تفتيشية مشتركة بالتعاون مع (مديرية التموين، مباحث التموين، مديرية الطب البيطري، مجلس المدينة)، شملت الحملات المرور على 11 منشأة غذائية بنطاق مراكز (بني عبيد، ميت فارس، ميت غمر).

وأسفرت الحملات عن ضبط 60 طن و 500 كجم من المواد الغذائية المتنوعة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب تحرير 2 محضر .

ونفذ فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة سوهاج 2 حملة تفتيشية مشتركة بالتعاون مع (الطب البيطري، التموين، حي شرق، مجلس مدينة طهطا)، حيث شملت الحملات المرور على 15 منشأة غذائية بنطاق مركزي طهطا وحي شرق.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط كميات من اللحوم ومصنعاتها ومقطعات الدواجن والتي تبين تغير خواصها الطبيعية، وكونها مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير المحاضر اللازمة.

وجرى التنبيه على المنشآت الغذائية غير المسجلة بالهيئة بضرورة التسجيل واستكمال إجراءات التراخيص والالتزام باشتراطات سلامة الغذاء لضمان تداول منتجات غذائية آمنة للمستهلكين.

ونفذ فرع الهيئة بمحافظة الفيوم 3 حملات تفتيشية موسعة بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، شملت المرور على 25 منشأة غذائية، وأسفرت الحملات عن ضبط والتحفظ على كميات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بإجمالي 130 كجم، إلى جانب عبوات من المكملات الغذائية غير المرخصة وغير الصالحة للاستهلاك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وجرت توعية أصحاب المنشآت الغذائية بضرورة تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء، وأخذ تعهدات بالالتزام بتطبيق الاشتراطات الواجبة والتسجيل لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وأجرى فرع الهيئة بمحافظة الإسماعيلية 3 حملات تفتيشية مشتركة بالتعاون مع (مديرية الطب البيطري، التموين، جهاز حماية المستهلك، رئاسة مجلس مدينة التل الكبير والقنطرة غرب)، استهدفت 29 منشأة غذائية، وأسفرت عن تحرير 10 محاضر عدم وجود شهادات صحية، ونقص اشتراطات سلامة الغذاء.

وأعدمت كمية من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وجرى التنبيه على القائمين على تلك المنشآت بضرورة التسجيل لدى الهيئة والالتزام باشتراطات سلامة الغذاء، مع منحهم مهلة لتوفيق أوضاعهم طبقًا للضوابط المعتمدة من الهيئة.

ونفذ فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة أسوان 3 حملات تفتيشية مشتركة بالتعاون مع (مديرية الطب البيطري، جهاز حماية المستهلك، المحافظة)، شملت المرور على 13 منشأة غذائية، وأسفرت الحملات عن تحرير محضر إعدام لكميات من الدواجن ومقطعاتها منتهية الصلاحية، إلى جانب تحرير 3 محاضر لعدم استيفاء اشتراطات سلامة الغذاء.

وقام فرع الهيئة بمحافظة أسيوط بتنفيذ 7 حملات تفتيشية موسعة بالتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين بالمحافظة، حيث تم المرور على 19 منشأة غذائية، وأسفرت عن ضبط كميات من المواد الغذائية المجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية ومنتجات أخرى ظهرت عليها علامات الفساد والتغير في الخواص الطبيعية (لحوم، دهون حيوانية، مقطعات دواجن).

وتمت توعية أصحاب المنشآت الغذائية بضرورة تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء، مع أخذ تعهدات منهم بالالتزام بتطبيق الاشتراطات الواجبة لسلامة الغذاء والتسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة البحر الأحمر (مدينة الغردقة) 3 حملات تفتيشية مشتركة بالتعاون مع (مديرية التموين، مباحث التموين، مديرية الطب البيطري، الحي، إدارة البيئة بالمحافظة)، شملت المرور على 24 منشأة غذائية.

وأسفرت الحملات عن إعدام كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وأخرى ظهرت عليها علامات الفساد الظاهري (لحوم ومصنعاتها)، إلى جانب تحرير محضر.