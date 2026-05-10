هولندا تتولى إعادة ركاب ألمان من سفينة تفشى عليها فيروس هانتا

صعد أطباء إلى متن سفينة الرحلات البحرية "هونديوس" المتأثرة بتفشي فيروس هانتا بعد وقت قصير من وصولها إلى جزيرة تينيريفي الإسبانية.

وأفادت وزارة الصحة الإسبانية في مدريد بأن الطاقم الطبي سيجري الآن التحقيق الوبائي على متن السفينة.

ومن المقرر ألا يتم إنزال جميع الركاب وعدد كبير من أفراد الطاقم تدريجيا من السفينة ونقلهم جوا إلى بلدانهم الأصلية إلا بعد فحص الموجودين على متنها للكشف عن الأعراض المرضية الحادة.

وبات واضحا أيضا مصير الركاب الألمان المتبقين في الموقع. وقالت وزيرة الصحة مونيكا جارسيا للصحفيين إنه سيتم أولا إنزال الإسبان الـ14 الموجودين على متن السفينة ونقلهم إلى مدريد، وأضافت: "الدولة التالية التي ستتولى عملية الإجلاء ستكون هولندا. وستنقل أيضا مواطنين من ألمانيا وبلجيكا واليونان إضافة إلى جزء من أفراد الطاقم".

ووصلت "هونديوس" في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد إلى ميناء جراناديلا جنوب الجزيرة السياحية الإسبانية. وقالت الوزيرة جارسيا إن جميع الركاب وأفراد الطاقم ما زالوا، وفقا للمعلومات المتوافرة، من دون أعراض مرضية.

ويضم طاقم السفينة وركابها أشخاصا من 23 دولة. ووفقا لوزارة الصحة الألمانية، يوجد بينهم عدد متوسط من المواطنين الألمان مكون من رقم أحادي. وبحسب شركة "أوشنوايد" المشغلة للسفينة، يوجد ستة ألمان على متنها.

ووفقا لأحدث بيانات منظمة الصحة العالمية، هناك ست حالات مؤكدة للإصابة بفيروس هانتا وحالتا اشتباه. وتوفي ثلاثة من بين هؤلاء الثمانية، وهم زوجان مسنان من هولندا وامرأة من ألمانيا. وترجح منظمة الصحة العالمية أن سلسلة العدوى بدأت من الزوجين الهولنديين اللذين ربما أُصيبا بالعدوى في الأرجنتين قبل صعودهما إلى السفينة.