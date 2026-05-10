منتخب مصر للكونغ فو يغادر إلى الصين للمشاركة في كأس العالم للساندا

غادر المنتخب المصري للووشو كونغ فو مطار القاهرة الدولي متجها إلى مدينة ماكاو للمشاركة في بطولة كأس العالم الحادي عشر في الساندا التي تقام في الصين خلال الفترة من 11 إلى 16 مايو الجاري.

تشارك مصر في منافسات كأس العالم الحادي عشر في الساندا ببعثة مكونة من 4 لاعبين ولاعبات وهم: الحسيني وهدان، أحمد عبد الحميد شلبي، علي ناصر أحمد، منة الله محمد حسن.

يترأس بعثة الفراعنة كيلاني فاروق فيما يضم الجهاز الفني للمنتخب الكابتن معتز راضي، الكابتن أشرف خطاب ويرافق البعثة الحكم الدولي وليد أبوهيسة.

كان شريف مصطفى رئيس الاتحاد الإفريقي والعربي والمصري، نائب رئيس الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو قد سافر قبل البعثة إلى مدينة ماكاو وذلك بصفته مديرا للبطولة، حيث حرص على تقديم كامل الدعم والتحفيز لأبطال المنتخب الوطني قبل انطلاق المنافسات.

وقال شريف مصطفى إن مشاركة المنتخب المصري في بطولة كأس العالم للساندا تأتي في إطار خطة الاتحاد للاحتكاك القوي ورفع مستوى اللاعبين على الساحة الدولية، مؤكدا ثقته الكبيرة في قدرة أبطال مصر على تحقيق نتائج مشرفة تليق باسم الرياضة المصرية.

وأضاف شريف مصطفى أن المنتخب الوطني يضم مجموعة مميزة من اللاعبين أصحاب الخبرات والطموحات الكبيرة، مشيرا إلى أن الجهاز الفني حرص خلال الفترة الماضية على إعداد اللاعبين بشكل قوي بدنيا وفنيا للوصول إلى أفضل جاهزية قبل انطلاق البطولة.

وأكد رئيس الاتحاد المصري والعربي والأفريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو أن المنافسات ستكون قوية في ظل مشاركة عدد كبير من أبطال العالم والمصنفين الأوائل، إلا أن لاعبي المنتخب يمتلكون الروح القتالية والإصرار على رفع علم مصر وتحقيق إنجاز جديد يضاف لسجل اللعبة خلال السنوات الأخيرة.

واختتم شريف مصطفى تصريحاته بتوجيه الشكر إلى وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية على دعمها المستمر للاتحاد والمنتخبات الوطنية، مطالبا الجماهير المصرية بمساندة اللاعبين خلال مشاركتهم في البطولة العالمية.