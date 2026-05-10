روسيا تستأنف الرحلات الجوية في مطارات جنوب البلاد بالكامل

نقلت وكالة «‌تاس» الروسية للأنباء، عن وزارة النقل قولها اليوم الأحد، إن الرحلات الجوية في مطارات جنوب روسيا استؤنفت بالكامل.

وعلقت روسيا ‌يوم الجمعة، العمليات مؤقتا في 13 مطارا جنوب البلاد بسبب هجمات شنتها أوكرانيا بطائرات مسيرة.

وأعلنت الوزارة، في بيان صحفي، تعليقها العمليات الجوية مؤقتًا كإجراء وقائي وللحفاظ على سلامة الركاب والرحلات الجوية.

وخلال الأشهر الأخيرة، كثفت أوكرانيا عملياتها باستخدام المسيّرات لاستهداف منشآت عسكرية ولوجستية داخل روسيا، بما في ذلك مطارات ومخازن وقود ومراكز قيادة، في إطار استراتيجية تهدف إلى تعطيل البنية التحتية العسكرية والحد من قدرة موسكو على تنفيذ عمليات جوية مكثفة.

وتسببت هذه الهجمات في اضطرابات متكررة لحركة الطيران المدني والعسكري في عدة مناطق روسية.