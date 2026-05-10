وزير الرياضة يستقبل رئيس اتحاد اللياقة التنافسية لبحث خطط المرحلة المقبلة

استقبل جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، إسلام قرطام، رئيس اتحاد اللياقة التنافسية، وبليغ أبو عايد، نائب رئيس الاتحاد، وذلك لبحث عدد من الملفات المتعلقة بخطة عمل الاتحاد خلال الفترة المقبلة، وآليات دعم اللعبة وتوسيع قاعدة الممارسة.

وتناول اللقاء مناقشة استعدادات الاتحاد للمرحلة القادمة، وخطط تنظيم البطولات والفعاليات المختلفة، إلى جانب العمل على نشر رياضة اللياقة التنافسية بمختلف المحافظات، واكتشاف المواهب الواعدة، بما يسهم في تعزيز مكانة الرياضة المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد وزير الشباب والرياضة حرص الوزارة على تقديم الدعم الكامل للاتحادات الرياضية، بما يسهم في تطوير منظومة الرياضة المصرية وتحقيق المزيد من النجاحات، مشيدًا بالجهود المبذولة من جانب اتحاد اللياقة التنافسية في نشر اللعبة وزيادة قاعدة الممارسين.

ومن جانبه، أعرب إسلام قرطام، رئيس اتحاد اللياقة التنافسية، عن تقديره للدعم الذي تقدمه وزارة الشباب والرياضة للاتحاد، مؤكدًا استمرار العمل خلال المرحلة المقبلة على تنفيذ برامج وأنشطة تسهم في تطوير اللعبة وإعداد كوادر متميزة قادرة على المنافسة وتحقيق الإنجازات.