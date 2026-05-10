ستارمر يؤكد عزمه خوض الانتخابات المقبلة ويخطط لتعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي

قالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إنه من المتوقع أن يكون التصدي لارتفاع تكاليف المعيشة وتعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي في صلب دفاع رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، عن بقائه في منصبه.

وقال ستارمر لصحيفة "ميرور" البريطانية، اليوم الأحد، إنه يعتزم قيادة حزب العمال في الانتخابات المقبلة والبقاء لفترة حكم كاملة، في إطار "مشروع تجديد يمتد لعشر سنوات".

وأضاف أن هذا المشروع يشمل خطة لبناء "اقتصاد أقوى.. يعمل فعليا لصالح الجميع"، مشيرا إلى أنه سيكون "صريحا وواضحا بالكامل" بشأن الحاجة إلى إقامة علاقات أوثق مع بروكسل.

وأكد أن الشباب "يجب أن يكونوا أحرارا في العمل والدراسة والسفر داخل الدول الأوروبية".

وعين ستارمر، أمس السبت، القياديين المخضرمين في حزب العمال، جوردون براون وهارييت هارمان، في أدوار استشارية، في خطوة وصفها أحد الوزراء بأنها "مزحة".

لكن ستارمر وصف هذه المناصب، التي تركز على التمويل العالمي ومكافحة كراهية النساء، بأنها "تتطلع إلى المستقبل بشكل كبير".

ومن المقرر أن يلقي ستارمر يوم الاثنين خطابا رئيسيا يتناول من بين محاوره علاقة المملكة المتحدة بالاتحاد الأوروبي، على أن تعرض الحكومة يوم الأربعاء التشريعات التي تعتزم طرحها ضمن "خطاب الملك".