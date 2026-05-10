إيران: سفن الدول الملتزمة بعقوبات أمريكا ستواجه صعوبات في عبور هرمز

نقلت وكالة ​أنباء تسنيم شبه ‌الرسمية للأنباء عن المتحدث باسم ​الجيش الإيراني ​محمد أكرمي نيا القول، ⁠اليوم الأحد، ​إن سفن الدول ​الملتزمة بالعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران ​ستواجه صعوبات ​في عبور مضيق هرمز ‌اعتبارا ⁠من الآن.

وفي سياق متصل، أفاد نواب إيرانيون بأنهم ​يعملون ​على ⁠صياغة مشروع قانون لإضفاء ​الطابع الرسمي ​على ⁠إدارة إيران لمضيق هرمز، ⁠يتضمن ​بنودا تحظر ​مرور سفن "الدول المعادية".

من جهة أخرى، ذكرت هيئة عمليات التجارة ​البحرية البريطانية، اليوم ‌الأحد، أن ناقلة بضائع سائبة أبلغت عن تعرضها ​للاستهداف بمقذوف مجهول ​خلال إبحارها على بعد ⁠23 ميلا بحريا ​إلى الشمال الشرقي من ​العاصمة القطرية الدوحة.

وأضافت الهيئة، أن المقذوف تسبب في ​اندلاع حريق صغير ​وتم إخماده مؤكدا أن قبطان السفينة ‌لم ⁠يبلغ عن وقوع إصابات أو تأثير بيئي بسبب الواقعة.

وتجري السلطات ​تحقيقا لمعرفة ​مصدر ⁠المقذوف. وتلقت السفن في المنطقة ​إرشادات بتوخي الحذر ​وإبلاغ ⁠الهيئة عن أي أنشطة مشبوهة.