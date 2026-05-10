إيران: سفن الدول الملتزمة بعقوبات أمريكا ستواجه صعوبات في عبور هرمز

نقلت وكالة أنباء تسنيم شبه الرسمية للأنباء عن المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمي نيا القول، اليوم الأحد، إن سفن الدول الملتزمة بالعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران ستواجه صعوبات في عبور مضيق هرمز اعتبارا من الآن.
وفي سياق متصل، أفاد نواب إيرانيون بأنهم يعملون على صياغة مشروع قانون لإضفاء الطابع الرسمي على إدارة إيران لمضيق هرمز، يتضمن بنودا تحظر مرور سفن "الدول المعادية".
من جهة أخرى، ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الأحد، أن ناقلة بضائع سائبة أبلغت عن تعرضها للاستهداف بمقذوف مجهول خلال إبحارها على بعد 23 ميلا بحريا إلى الشمال الشرقي من العاصمة القطرية الدوحة.
وأضافت الهيئة، أن المقذوف تسبب في اندلاع حريق صغير وتم إخماده مؤكدا أن قبطان السفينة لم يبلغ عن وقوع إصابات أو تأثير بيئي بسبب الواقعة.
وتجري السلطات تحقيقا لمعرفة مصدر المقذوف. وتلقت السفن في المنطقة إرشادات بتوخي الحذر وإبلاغ الهيئة عن أي أنشطة مشبوهة.