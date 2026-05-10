الأحد 10 مايو 2026 10:38 ص القاهرة
ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم انتحاري في باكستان إلى 14 قتيلا من رجال الشرطة

رويترز
بيشاور - (أسوشيتد برس) (د ب أ)
نشر في: الأحد 10 مايو 2026 - 10:01 ص | آخر تحديث: الأحد 10 مايو 2026 - 10:01 ص

ارتفعت حصيلة ضحايا هجوم انتحاري على نقطة أمنية بشمال غرب باكستان إلى 14 قتيلا من رجال الشرطة، حسبما قالت السلطات في وقت مبكر من اليوم الأحد. وقد أعلن فصيل منفصل عن حركة طالبان باكستان مسئوليته عن الهجوم.

وكان انتحاري وعدد من المسلحين قد فجروا مركبة مفخخة بالقرب من النقطة الأمنية في منطقة بانو في إقليم خيبر بختونخوا المتاخم لأفغانستان في وقت متأخر من أمس السبت، وفقا لما قاله المسئول بالشرطة ساجد خان. وأسفر الهجوم عى تبادل مكثف لإطلاق النار، أصيب خلاله عدد من رجال الشرطة، في حين توفي آخرون لاحقا عقب انهيار مبنى النقطة الأمنية.

وقال خان إن رجال الانقاذ نفذوا عملية بحث على مدار الساعة باستخدام المعدات الثقيلة لانتشال الجثث من أسفل الانقاض، مضيفا أن ثلاثة من رجال الشرطة أصيبوا في الهجوم.

وبدأت القوات الأمنية عملية لتعقب منفذي الهجوم.

وأعلنت جماعة اتحاد المجاهدين في باكستان المسلحة التي تم تشكيلها حديثا عن مسئوليتها عن الهجوم في بيان تم إرساله إلى الصحفيين.

