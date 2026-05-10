إصابة فلسطيني جراء تعرضه لاعتداء مستوطنين بالضفة الغربية

أصيب مواطن فلسطيني، اليوم الأحد، جراء تعرضه لاعتداء من قبل مستوطنين في الضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" عن مصادر أمنية قولها إن "مجموعة من المستعمرين هاجمت عددا من المواطنين بالضرب في قرية المنية جنوب شرق بيت لحم ، ما أدى إلى إصابة المواطن سلطان جابر جبارين برضوض".

وأشارت الوكالة إلى أن "المستعمرين صعّدوا في الآونة الأخيرة من اعتداءاتهم المتكررة بحق سكان قرية المنية، والتي شملت ملاحقة وطرد رعاة الأغنام من مناطق الرعي، والهجوم على منازل المواطنين، وإحراق ممتلكاتهم".

على صعيد آخر، أفاد الناشط الفلسطيني جهاد القاق بأن "مجموعة من المستعمرين المسلحين اقتحمت قرية كفر مالك شرق رام الله، وسرقت نحو 80 رأس غنم".

وحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، "نفذت قوات الاحتلال والمستعمرون ما مجموعه 1819 اعتداء خلال شهر مارس الماضي، بواقع 1322 اعتداء نفذته قوات الاحتلال، فيما نفذ المستعمرون 497 اعتداءً".