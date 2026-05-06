رئيس الأركان الإسرائيلي: متأهبون للعودة إلى معركة قوية ضد إيران

قال رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، اليوم الأربعاء، إن تل أبيب متأهبة للعودة إلى «معركة قوية» ضد إيران.

وبحسب ما نشرته القناة 7 العبرية، جاء ذلك في تصريحات ألقى بها زامير، على هامش زيارة ميدانية إلى جنوب لبنان، حيث أجرى تقييمًا للوضع مع كبار قادة القيادة الشمالية وقادة الفرق والألوية القتالية.

وخلال الزيارة، حدد رئيس الأركان أهداف استمرار عملية «زئير الأسد»، وكشف عن بيانات حول الأضرار الجسيمة التي لحقت بحزب الله، وأوضح أن الجيش الإسرائيلي يستعد لتوسيع أنشطته ضد إيران.

وزعم اغتيال أكثر من 2000 عنصر تابع لحزب الله منذ بداية العملية، داعيًا القوات والجنود إلى «القضاء على أي تهديد».

ونوه أن «إسرائيل تمر بمرحلة استراتيجية حاسمة»، معتبرًا أن تل أبيب تمتلك «فرصة تاريخية» لتغيير الواقع الإقليمي، بحسب تعبيره.

وأشار إلى استمرار التنسيق مع الجيش الأمريكي على مدار الساعة، مضيفًا: «لدينا في إيران سلسلة من الأهداف الجاهزة للهجوم. نحن في حالة تأهب قصوى للعودة إلى حملة قوية من شأنها أن تزيد من إضعاف النظام الإيراني».