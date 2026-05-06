العكلوك يلتقي رئيس مكتب الأمين العام للجامعة العربية

التقى السفير مهند العكلوك، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الجامعة العربية، مع السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد ورئيس مكتب الأمين العام للجامعة، وذلك في مكتبه بمقر الأمانة العامة.

وجرى الحديث عن تعزيز القضية الفلسطينية في جامعة الدول العربية بصفتها القضية المركزية للجامعة والأمة العربية، وضرورة ترجمة ذلك بالطرق العملية المؤثرة.

وعبر السفير العكلوك للسفير زكي عن تقدير دولة فلسطين العميق للدور الذي يقوم به الأمين العام ومكتبه والأمانة العامة ككل، للحفاظ على العمل العربي المشترك وتعزيزه، بما في ذلك دعم حقوق الشعب الفلسطيني كافة.