أعلنت أرامكو السعودية، اليوم الأربعاء، عن تعاون مع شركة سلوشنز، لتطوير جيل جديد لحاسوب عملاق عالي الأداء، الذي يسهم في زيادة معدلات استخراج على المواد الهيدروكربونية من الحقول في المملكة وإطالة عمرها.

وذكرت أرامكو السعودية، في بيان، اليوم الأربعاء، أن المبادرة تهدف إلى تعزيز قدرات "أرامكو" في مجال الحوسبة بقطاع التنقيب والإنتاج لاكتشاف واستخلاص المواد الهيدروكربونية، كما ستمثّل أكبر عملية تطوير للبنية التحتية الحاسوبية في تاريخ الشركة.

ويُعد هذا التعاون خطوة متقدمة في مسيرة أرامكو السعودية نحو التحوّل الرقمي، مما يُسهم في دفعها إلى طليعة الشركات العالمية من حيث القدرة الحاسوبية في مجال الطاقة.

ويتضمن المشروع الذي تبلغ تكلفته 1.4 مليار ريال "372.5 مليون دولار" استخدام حاسوب عملاق مصمم خصيصًا لدعم كلّ من أنشطة تفسير البيانات الزلزالية ونمذجة المكامن. ومن خلال الاستفادة من التقنيات المتقدمة للشركات العالمية الرائدة في مجال الحوسبة عالية الأداء، يهدف هذا المشروع إلى تزويد أرامكو السعودية بميزة تنافسية في أعمال التنقيب والإنتاج التي تعتمد بشكل مكثف على البيانات.

ومن المقرر أن يبدأ تسليم النظام مطلع عام 2027، ويُتوقع أن يشكّل حجر الزاوية في الريادة الرقمية لأرامكو السعودية في قطاع الطاقة العالمي. وستوفر "سلوشنز" حلولًا تشمل تنفيذ عملية التطوير وتوفير النظام والبرمجيات والدعم.