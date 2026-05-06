وزير الخارجية التركي يلتقي نظيره السعودي في أنقرة

التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الأربعاء، مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان في العاصمة أنقرة.

وأفادت مصادر بالخارجية التركية بأن الوزيرين التقيا على هامش الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق التركي السعودي، فيما لم تقدم المصادر أي تفاصيل حول اللقاء.

ومجلس التنسيق التركي السعودي هو آلية للتعاون والتشاور أُنشئت عام 2016 برئاسة وزيري خارجية البلدين، بهدف رصد العلاقات بينهما بكل أبعادها ضمن إطار مؤسسي.

وعُقد الاجتماع الأول للمجلس بأنقرة في 7 و8 فبراير 2017، فيما جرى الاجتماع الثاني في الرياض يوم 18 مايو 2025.

ويضم المجلس 5 لجان فرعية بمشاركة الجهات المعنية من البلدين، وهي: اللجنة السياسية والدبلوماسية، واللجنة العسكرية والأمنية، ولجنة الثقافة والرياضة والإعلام والسياحة، ولجنة التنمية الاجتماعية والصحة والتعليم، ولجنة التجارة والصناعة والاستثمار والبنية التحتية والطاقة.