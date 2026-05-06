حماس: تصعيد الاحتلال لغاراته على غزة امتداد لحرب الإبادة المستمرة

قالت حركة حماس، إن تصعيد جيش الاحتلال باستهداف المواطنين في قطاع غزة، والغارات على أحياء الدرج والزيتون بمدينة غزة، والمواصي غرب خان يونس، التي أسفرت عن استشهاد عددٍ من المواطنين وإصابة عدد آخر؛ يمثّل إمعانًا في انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع في شرم الشيخ، وامتدادًا لحرب الإبادة المستمرة ضد الشعب الفلسطيني في القطاع.

وأضافت حماس، في بيان، مساء الأربعاء، أن حكومة الاحتلال تواصل جرائمها الوحشية بحق الشعب الفلسطيني في القطاع تحت غطاء اتفاق وقف إطلاق النار، دون أن تواجه أي رد فعل يردعها عن هذه الانتهاكات الخطيرة للاتفاق، وللقانون الدولي والإنساني.

ودعت حماس الإدارة الأمريكية والدول الضامنة لاتفاق شرم الشيخ التحرك الفوري للجم الاحتلال، وإلزامه بوقف عدوانه على الأبرياء في قطاع غزة.

كما طالبت الأمم المتحدة ومؤسساتها، وفي مقدمتها مجلس الأمن، باتخاذ مواقف تضمن حماية الشعب الفلسطيني وتُوقِف تغوّل آلة القتل الإسرائيلية على المدنيين الفلسطينيين.

وسبق أن أفادت مصادر فلسطينية لقناة الجزيرة، بإصابة نجل قائد حركة حماس بغزة خليل الحية بجروح خطيرة بالغارة الإسرائيلية بحي الدرج.