نتنياهو: إسرائيل مستعدة لكل الاحتمالات بشأن إيران

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، إن إسرائيل "مستعدة لكل الاحتمالات" بشأن إيران، بعد أن أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى "افتراض كبير" بالتوصل إلى اتفاق مع طهران، مهددا في الوقت نفسه بمعاودة قصفها.

وأوضح نتنياهو في مستهل اجتماع لمجلس الأمن المصغّر في شريط فيديو بثه مكتبه: "نحن مستعدون لكل الاحتمالات، وهذه هي التعليمات التي أصدرتها للجيش وأجهزتنا الأمنية"، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي.

وفي وقت سابق، قال نتنياهو إنه سيتحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مضيفا أنهما متفقان على ضرورة إزالة جميع اليورانيوم المخصب من إيران.

وأضاف نتنياهو: "هناك تنسيق كامل بيننا، ولا توجد مفاجآت. نتشارك أهدافا مشتركة، وأهمها إزالة المواد المخصبة من إيران، جميعها، وتفكيك قدرات إيران على التخصيب".