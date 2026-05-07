راشفورد يحسم موقفه من عرض أرسنال ويتمسك بالبقاء في برشلونة

كشفت تقارير صحفية عن موقف النجم الإنجليزي ماركوس راشفورد، لاعب برشلونة، من إمكانية الانتقال إلى أرسنال خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان راشفورد قد انضم إلى برشلونة قادمًا من مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة لمدة موسم، ونجح في تثبيت أقدامه ضمن التشكيل الأساسي للمدرب هانز فليك بفضل مستوياته المميزة.

وذكر موقع TEAMtalk أن إدارة أرسنال تراقب وضع اللاعب عن قرب، في ظل رغبتها في تدعيم الجبهة اليسرى بعنصر هجومي جديد خلال الميركاتو الصيفي القادم.

ورغم اهتمام النادي اللندني، أوضح التقرير أن راشفورد يفضل الاستمرار مع برشلونة، ويتمسك بفكرة البقاء في “كامب نو”، حتى مع عدم التوصل لاتفاق نهائي حتى الآن بين برشلونة ومانشستر يونايتد بشأن انتقاله بشكل دائم.